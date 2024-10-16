CHP’li Özer, Bakan Yerlikaya’ya son 4 yıldaki şiddet olaylarını sordu:

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:44

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:44

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, ülkede artan şiddet olayları üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya son dört yılda yaşanan olayların verisini sordu. Buna göre son dört yılda ateşli silah kullanılan 169 bin 7 olay yaşandığını aktaran Özer, “Tüm bu sorunların çözümü sosyal medyayı yasaklamakta, infaz kanununu değiştirmekte ya da anayasayı tartışmakta değil. Çözüm uygulama ve uygulayıcılarda” dedi.

Türkiye, son günlerde artan şiddet olaylarını konuşurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’li Taşkın Özer’in son dört yıldaki şiddet olaylarını sorduğu soru önegresine yanıt verdi. Yerlikaya bu kapsamda ateşli silah kullanılan 169 bin 7 olay yaşandığını, kesici ve delici aletlerle de 173 bin 474 olay yaşandığını söyledi. Yerlikaya’nın paylaştığı verileri değerlendiren Özer “Toplum tam anlamıyla alarm veriyor. Ülkede her gün bir çete çökertiliyor. Her gün silah, kaçakçılık, uyuşturucu operasyonu yapılıyor. Türkiye artık ticaretinin, üretiminin olduğu kullanımının arttığı bir ülke haline geldi. Gencecik çocuklar çeteler kuruyor, silahlarla poz veriyor. Bunları ülkenin bakanlarının, siyasilerinin mafya liderleriyle poz vermesinden bağımsız okuyamayız” dedi. Özer “Ocak 2024 – Ağustos 2024 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonlar incelendiğinde ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, uzun namlulu tüfek, av tüfeği olamaz üzere en z 15 bin 647 silah ele geçirilmiş. Bu veriler ülkemizdeki ruhsatsız, kaçak silahların yaygınlığını göstermesi açısından önemlidir. Tüm bu sorunların çözümü de sosyal medyayı yasaklamakta, infaz kanununu değiştirmekte ya da anayasayı tartışmakta değil. Çözüm uygulama ve uygulayıcılarda” diye konuştu.