Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Sosyal medya' operasyonu: 5 bin 18 paylaşımda suç unsuru tespit edildi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:14

Güncelleme: 16.10.2024 - 08:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriyeler ile 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya siber devriyelerin devam ettiğini belirterek, “Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında siber devriyeler sonucu 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru tespit edildiğini belirtti.

Bu paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: