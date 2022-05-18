Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (18.05.2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 240 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 518 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 780 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 858 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 240 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 565 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 29 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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