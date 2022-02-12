CHP’li Özgür Özel: Bu yoksulluğa, bu sıkıntılara, bu ıstıraba yaygara diyenlere yazıklar olsun
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Esnafın camında elektrik faturaları asılı, bıçak kemiğe dayanmış. Beyefendi diyor ki, ‘muhalefet abartıyor’, ‘muhalefet yaygara yapıyor’. Bu yoksulluğa, bu sıkıntılara, bu ıstıraba ‘yaygara’ diyenlere yazıklar olsun. O zamları geri alacaksınız” dedi.
CHP'li Özgür Özel, Sivas’ın Divriği ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı, yaygarası kopardığı gibi bir durum söz konusu değil” sözlerine tepki gösterdi.
Özel’in değerlendirmeleri şöyle:
“BU YOKSULLUĞA, BU SIKINTILARA, BU ISTIRABA YAYGARA DİYENLERE YAZIKLAR OLSUN”
- Gel bir bak, Kangal’a bak, Divriği’ye bak. Esnafın camında elektrik faturaları asılı, bıçak kemiğe dayanmış. Beyefendi diyor ki, ‘muhalefet abartıyor’, ‘muhalefet yaygara yapıyor.’ Bu yoksulluğa, bu sıkıntılara, bu ıstıraba yaygara diyenlere yazıklar olsun. Türkiye, Avrupa’daki satın alma gücü en pahalı elektriği kullanıyor. Böyle olunca insanların elektrik faturalarını ödeme gücü artık kalmadı.
- Genel başkanımız insanları isyana teşvik için falan değil, insanların yaşadığı isyana ortak olmak için, onların sesini Türkiye’ye duyurmak için elektrik faturasını ödemeyeceğini ilan etti. Beyefendiler çıldırmış. Bu vatandaşın sesini duyuracağız, o zamları geri alacaksınız.
“VATANDAŞI RAHATLATMAK İÇİN BU ZAMLARI GERİ ALIN, KDV’Yİ KIŞIN SIFIRA, YAZIN YÜZDE 1’E İNDİRİN”
Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, elektrik dağıtım şirketlerinin yetkilileri ile yaptığı toplantı öncesinde elektrik kesildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
- Enerji Bakanı, elektrik dağıtım şirketlerini topladı. Devletin zenginleştirdiği, semirttiği, onların karınlarını doyurup vatandaşı mağdur ettikleri şirketler bunlar. Isparta’daki elektrik kesintisinden sorumlu olanlar, Türkiye’de 3 gün boyunca organize sanayi bölgelerine elektrik verilmemesi sonucunu doğuran kötü politikaların sahibi bakanla toplandılar. Bakan, ‘CHP abartıyor, kışkırtıyor’ diyordu. Toplantı sırasında elektrikler kesildi. Divriği’den o bakana sesleniyoruz. Milleti duymazsan, eleştirilere yalan dersen. Böyle Aziz Nesin’lik olursun. Ders aldı mı, almadı. Sivas’tan -12 dereceden çağrı yapıyoruz. Vatandaş kara kışta donuyor. Vatandaşı rahatlatmak için bu zamları geri alın, KDV’yi kışın sıfıra, yazın yüzde 1’e indirin. Eğer sözümüzü dinlemezseniz bunun hesabını Meclis’te soracağız, bunun hesabını millet sandıkta soracak.
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