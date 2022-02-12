Akşener’den Erdoğan’a: 'Nebati Bakan’ın soruları olursa çekinmesin'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı’nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Akşener, "İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin 2 gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin" dedi.
Hazine Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı. Açıklamada konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gıdada yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurdu.
Sosyal medyadan yayımladığı mesajla Erdoğan’a yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin 2 gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin. Nebati Bakan’ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin” dedi.
Akşener'in paylaşımı şu şekilde:
İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin 2 gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin.— Meral Akşener (@meral_aksener) February 12, 2022
Nebati Bakan’ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin. https://t.co/wAy0rFM4Wm
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