Akşener’den Erdoğan’a: 'Nebati Bakan’ın soruları olursa çekinmesin'

12 Şubat 2022 Cumartesi, 16:41

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı. Açıklamada konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gıdada yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurdu.

Sosyal medyadan yayımladığı mesajla Erdoğan’a yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin 2 gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin. Nebati Bakan’ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin” dedi.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin 2 gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin.



Nebati Bakan’ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin. https://t.co/wAy0rFM4Wm — Meral Akşener (@meral_aksener) February 12, 2022



