CHP'li Özgür Özel: TBMM'de pandemi başından beri L'actone ürünleri kullanılıyor

13 Nisan 2022 Çarşamba, 23:49

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, L’ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde TBMM’de L’ACTONE ürünlerinin kullanıldığını belirtti.

"TBMM BAŞKANLIĞI BU ŞİRKET İLE İLİŞKİSİNİ AÇIKLAMALI"

Özel’in paylaşımı şöyle:

L’ACTONE Yönetim Kurulu Başkanı'nın tutuklandığı ve uyuşturucu baronu olduğu haberlerini okuduk. Genel Kurul dahil TBMM'de tüm yerleşkede pandemi başından beri yoğun olarak L’ACTONE ürünleri kullanılıyor. TBMM Başkanlığı, Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalıdır

L'Actone Yönetim Kurulu Başkanı'nın tutuklandığı ve uyuşturucu baronu olduğu haberlerini okuduk.



Genel Kurul dahil TBMM'de tüm yerleşkede pandemi başından beri yoğun olarak L'Actone ürünleri kullanılıyor.



TBMM Başkanlığı Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalıdır. pic.twitter.com/BQM07EnbPZ — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 13, 2022

NE OLMUŞTU?

Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu, 20 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde havalimanında, Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilen, Panama ve ABD üzerinden Almanya’ya ulaşan iki ayrı kargo üzerinde inceleme yaptı. Kargolarda 62 ve 49 kilogram olmak üzere siyah kokain ele geçirildi ve bu durum Türk makamlarıyla paylaşıldı.

Eski Türk-Amerikan İş adamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, Almanya’da ele geçirilen kokain nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Ayrıca, Ali Osman Akat’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da olduğu birçok bakan ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.