CHP'li Özgür Özel'den Cahit Özkan'a çok sert tepki

12 Ocak 2022 Çarşamba, 21:07

Meclis’te, cemaat yurdunda gördüğü sistematik baskı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili açıklamalar yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kara’nın kaldığı evin cemaat yurdu değil, ‘gençlerin hür iradesiyle açtığı bir öğrenci evi’ olduğunu iddia etti.

Özkan, bu evlerin denetlenmesinin ‘demokrasiyle bağdaşmayacağını’ öne sürdü. Cemaat yurdunu savunan AKP’li Özkan’ın tutumu, çektiği videoda cemaat yurdunda kaldığını ve baskı gördüğünü söyleyen Enes Kara’nın açıklamalarıyla çelişti.

"ENES KARA, KREDİ YURTLAR KURUMU’NDA KALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNMADI"

Özkan, “Türkiye’de Kredi Yurtlar Kurumu’nun kapasitesini 12 kat artırmak suretiyle, hiçbir yurt ve kalacak yer kaygısı olmaksızın, devletimizin yurtlarında kalmasına imkân sağlanmıştır. Bu çerçevede Enes Kara yavrumuz, kardeşimiz, maalesef yaşadığı bunalımlar nedeniyle hayatını kaybetmiş, intihar etmiştir. Üzüntülüyüz. Hiç kimsenin ailesinden daha üzüntülü olduğu düşünülemez. Ailesinin vermiş olduğu bilgiye göre, Enes Kara, Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalmak için müracaatta bulunmadı. Devletin resmi makamları nezdinde de böyle bir başvurunun olmadığı alınan bilgiler çerçevesinde görülmüştür” dedi.

Kara’nın ölümünün ardından, kamuoyunun cemaat-tarikat yurtlarına ve AKP iktidarının politikalarına yönelik tepkisini de yorumlayan Özkan, ‘başka sosyal çevrelerde de intiharlar oluyor’ savunması yaptı.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Özkan'ın Enes Kara ile ilgili sözlerine sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Özel, "Utanmaz adam. Hadi bizim sözlerimizi çarptırıyorsunuz da; Enes’in son sözlerini nasıl çarptırırsın. Onu ölüme sürükleyen şartları nasıl hafife alırsın. Yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

Özel ayrıca, "İnsanlar sizin gerçek yüzünüzü görsün diye Enes’in son sözleri şurda dursun" diyerek Enes Kara'nın yaşamına son vermeden önce çektiği videonun bir kısmını paylaştı.

Utanmaz adam.

Hadi bizim sözlerimizi çarptırıyorsunuz da;



Enes’in son sözlerini nasıl çarptırırsın.

Onu ölüme sürükleyen şartları nasıl hafife alırsın.

Yazıklar olsun!



İnsanlar sizin gerçek yüzünüzü görsün diye Enes’in son sözleri şurda dursun: https://t.co/1KhiepSXtP pic.twitter.com/x1YUlFA7r2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 12, 2022

ENES KARA CEMAAT YURDUNDA KALMAYA ZORLANDIĞINI ANLATMIŞTI

Enes Kara yaşamına son vermeden önce yaşadıklarını anlattığı videoda "Son üç yıldır Müslüman değilim. Şu an bir cemaat yurdunda kalıyorum hiç kalmak istemememe, bunu aileme defalarca söylememe rağmen. Beni burada kalmaya zorladılar" demişti.

Kara, namaz kılmaya ve cemaat derslerine katılmaya zorlandığını anlatmıştı.



AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ kumpası Balyoz davası sürecinde Genelkurmay’a karşı basın açıklaması yaparak sanıkların FETÖ’cü hakim ve savcıların egemen olduğu yargıya teslim edilmesini istemişti.