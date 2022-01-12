AKP'li Cahit Özkan: Enes Kara KYK yurtlarında kalmak için başvurmamış

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:34

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara’nın yurt olarak kaldığı cemaat evinde gördüğü baskıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından ülke genelinde tarikat ve cemaatlere tepki gösterildi.

FETÖ kumpası Balyoz davası sürecinde Genelkurmay’a karşı basın açıklaması yaparak sanıkların FETÖ’cü hakim ve savcıların egemen olduğu yargıya teslim edilmesini istemesiyle bilinen AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Enes Kara hakkında açıklamada bulundu. Özkan, Kara'nın hiçbir zaman KYK yurdunda kalmak için başvurmadığını söyledi.

Özkan konuşmasında, KYK yurtlarının kapasitesini son 20 yılda 12 kat arttırdıkları dile getirerek gençlerin yurt ve kalacak yer kaygısı olmaksızın devlet yurlarında kalmasına imkan sağlandığını ifade etti.

"HİÇ KİMSE AİLESİNDEN DAHA BÜYÜK ACI HİSSETTİĞİNİ DÜŞÜNEMEZ"

Özkan, "Enes Kara kardeşimiz yaşadığı bunalımlar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Üzüntülüyüz. Hiç kimse ailesinden daha büyük acı hissettiğini elbette düşünemez. Ailesinin de vermiş olduğu bilgiye göre Enes Kara hiçbir zaman KYK yurtlarında kalmak için başvurmadığını ailesi teyit etmiş ve devletin resmi makamları nezdinde de böyle bir başvurunun olmadığı alınan bilgiler çerçevesinde görülmüştür" dedi.

Özkan bu tarz olaylar üzerinden siyasi çıkar elde etmenin doğru olmadığını söyledi, bugüne kadar çok değişik sosyal çevrelerin içerisinde de intiharlar olduğunu savundu.

"ENES KARA'NIN KALDIĞI YER ÖĞRENCİLERİN HÜR İRADESİYLE KURULMUŞ BİR EV"

Özkan, Enes Kara'nın kaldığı yerin bir yurt olmadığını söyleyerek, "Ev statüsünde öğrencilerin bir araya gelerek oluşturudğu yere müdahil olmuştur. Gençlik Spor Bakanlığı'na bir yurt dediğimiz zaman bakanlık yurt standartı taşıyıp taşımadığını inceliyor. Burada olayın gerçekleştiği yer yurt değil. Bakanlığın izinliğiyle açılmış bir yer değil, gençlerin hür iradeyle bir araya gelip açmış olduklarını görüyoruz. Elbette bununla ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapacaklar" diye konuştu.