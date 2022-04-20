CHP'li Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: Cezalandırılmak istenen İstanbullunun iradesi
YSK üyelerine hakaret etmekle' suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi. CHP'li Özgür Özel, "Burada cezalandırılmak istenen İmamoğlu ya da partimiz değil, İstanbullunun iradesidir" dedi.
31 Mart 2019 seçimlerinin şaibeli şekilde iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu iddia ediliyor.
İddianamede İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel İmamoğlu'na istenen hapis cezasının ardından Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
İstenen cezanın Ekrem İmamoğlu’na değil, İstanbul Belediye Başkanı’na değil, tüm İstanbullulara istendiğini belirten Özel, "Burada cezalandırılmak istenen İmamoğlu ya da partimiz değil, İstanbullunun iradesidir. Bu siyasi iktidar; oy kendisine verilince milli irade diyen, kendisine verilmeyince seçimi mundar ilan eden bir anlayışa sahiptir. Bu durumu, İstanbul seçimlerinin iptal kararı sürecinde bizzat yaşadık" dedi.
"YSK KARARININ NE KADAR HAKSIZ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"
AKP’nin başvuru dilekçesinde kanuna aykırı kişisel verilerin kullanıldığını hatırlatan Özel, "YSK’nin kararının ardından tekrarlanan seçimlerde İstanbul seçmeni 31 Mart’ta 13 bin olan farkı 23 Haziran’da 806 bine çıkartarak, YSK kararının da ne kadar haksız olduğunu ortaya koymuştur. Bu ceza Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da 3 yıldır yürüttüğü başarılı belediye başkanlığına ve vatandaşın teveccühüne verilmek istenmiştir. YSK kararının hukuka ne kadar aykırı olduğunu öğrenmek isteyenler YSK Başkanı Sadi Güven başta karara muhalif üyelerin şerhine baksınlar" ifadelerine kullandı.
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