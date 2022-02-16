Türkiye, Sıla Şentürk için ayakta

16 Şubat 2022 Çarşamba, 23:23

Giresun'un merkez ilçesine bağlı Erikliman köyünde zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından Türkiye ayağa kalktı. Bir çok siyasetçiden de sosyal medya hesaplarından tepki geldi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Bu kaçıncı cinayet! Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün zorla nişanlandırıldığı bir cani tarafından öldürülmesi kanımızı dondurdu büyük üzüntü duyduk. Benzer haberler almaktan bıktık! Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması, yeni önlemler alınması gerektiği açıktır'' dedi.

Bu kaçıncı cinayet!

Giresun’da 16 yaşındaki #SılaŞentürk'ün zorla nişanlandırıldığı bir cani tarafından öldürülmesi kanımızı dondurdu büyük üzüntü duyduk.



Benzer haberler almaktan bıktık! Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması yeni önlemler alınması gerektiği açıktır. https://t.co/kPX2lcBaJF — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 16, 2022

AĞBABA: RESMEN ORTA ÇAĞI YAŞIYORUZ

Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''16 yaşındaki Sıla Şentürk zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından acımasızca katledildi. Çocuk istismarı, Zorla evlilik, Cinayet.. Suçlu da, sorumlu da aynı zihniyetin ürünü. Resmen Orta Çağı yaşıyoruz. Katil gibi sorumlular da ceza alsın!'' ifadelerine yer verdi.

16 yaşındaki #SılaŞentürk zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından acımasızca katledildi.



Çocuk istismarı,

Zorla evlilik,

Cinayet..



Suçlu da, sorumlu da aynı zihniyetin ürünü. Resmen Orta Çağı yaşıyoruz. Katil gibi sorumlular da ceza alsın! pic.twitter.com/RlDQIBaSlz — Veli Ağbaba (@veliagbaba) February 16, 2022

EKREM İMAMOĞLU: ARTIK BİRAZ KILINIZ KIMILDASA!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Albert Camus "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş. Artık biraz kılınız kımıldasa!' şeklinde tepki gösterdi.

Albert Camus "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş.



Artık biraz kılınız kımıldasa! #SılaŞentürk pic.twitter.com/GX6BvVFIqp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 16, 2022

MANSUR YAVAŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir. Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız. #SılaŞentürk '' dedi.

Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir.



Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız. #SılaŞentürk pic.twitter.com/0zwfQ60xQS — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 16, 2022

MURAT EMİR: "ÇOCUK" NİŞANLANMAZ, EVLENMEZ! KİTAP OKUR, HAYAL KURAR

CHP'li Murat Emir de, ''16 yaşındaki #SılaŞentürk nişanlandırıldığı kişi tarafından öldürüldü. Biz bu ülkede “küçük ama kendi rızasıyla, düğün-dernek evlenmiş” diyen Adalet Bakanları da gördük. Oysa çocuk okula gider, şarkı söyler,kitap okur,hayal kurar. "Çocuk" nişanlanmaz, evlenmez!'' sözleriyle tepki gösterdi.