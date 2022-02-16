Türkiye, Sıla Şentürk için ayakta

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün nişanlandırıldığı kişi tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sıla Şentürk için tepki göstererek İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi için çağrıda bulundu. Özel, ''Benzer haberler almaktan bıktık! Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması, yeni önlemler alınması gerektiği açıktır'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 23:23
Türkiye, Sıla Şentürk için ayakta
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Giresun'un merkez ilçesine bağlı Erikliman köyünde zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından Türkiye ayağa kalktı. Bir çok siyasetçiden de sosyal medya hesaplarından tepki geldi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Bu kaçıncı cinayet! Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün zorla nişanlandırıldığı bir cani tarafından öldürülmesi kanımızı dondurdu büyük üzüntü duyduk. Benzer haberler almaktan bıktık! Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması, yeni önlemler alınması gerektiği açıktır'' dedi.

AĞBABA: RESMEN ORTA ÇAĞI YAŞIYORUZ

Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''16 yaşındaki Sıla Şentürk zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından acımasızca katledildi. Çocuk istismarı, Zorla evlilik, Cinayet.. Suçlu da, sorumlu da aynı zihniyetin ürünü. Resmen Orta Çağı yaşıyoruz. Katil gibi sorumlular da ceza alsın!'' ifadelerine yer verdi.

EKREM İMAMOĞLU: ARTIK BİRAZ KILINIZ KIMILDASA!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Albert Camus "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş. Artık biraz kılınız kımıldasa!' şeklinde tepki gösterdi. 

MANSUR YAVAŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir. Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız. #SılaŞentürk '' dedi.

MURAT EMİR: "ÇOCUK" NİŞANLANMAZ, EVLENMEZ! KİTAP OKUR, HAYAL KURAR

CHP'li Murat Emir de, ''16 yaşındaki #SılaŞentürk nişanlandırıldığı kişi tarafından öldürüldü. Biz bu ülkede “küçük ama kendi rızasıyla, düğün-dernek evlenmiş” diyen Adalet Bakanları da gördük. Oysa çocuk okula gider, şarkı söyler,kitap okur,hayal kurar. "Çocuk" nişanlanmaz, evlenmez!'' sözleriyle tepki gösterdi.


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