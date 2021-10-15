CHP'li Özkan Yalım, sebze ve meyve fiyatlarına yansıyan taşıma ücretlerini ortaya çıkardı

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Gıda fiyatlarındaki artış sürerken, özellikle taze sebze ve meyvede fiyatların pahalı olmasının taşıma ve elektrik giderlerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, söz konusu unsurların taze sebze ve meyve fiyatlarına olumsuz etiklerini araştırdı. Yalım, bu unsurların en çok Antalya’dan İstanbul’a gönderilen ürünler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Girdilerin pahalı olması nedeniyle taşımacıların da sıkıntı yaşadığını belirten Yalım, Antalya-İstanbul arası taşıma yapan araç sahiplerinin dönüşte boş dönmeleri nedeniyle yakıt maliyetlerinin yükseldiğini ve bir seferin toplam maliyetinin 5 bin TL olduğunu, araç sahibinin elde ettiği 6 bin 700 TL’den bunu düşünce geriye bin 700 TL gibi bir rakam kaldığını kaydetti. Yalım’ın derlediği verilere göre İstanbul’daki yurttaşlar sebze ve meyve yiyebilmek için bir otoyol iki de köprüyü finanse ediyor. İstanbul Hali’ne gelen ürünlerin fiyatlarına otoyol ücreti, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Köprüsü ücretleri ekleniyor.

Ankara’ya ürün taşıyan araçların gideri, köprü ve otoyol geçiş ücretleri olmadığı için İstanbul’a göre daha az. Yalım, Antalya-Ankara arasında sebze ve meyve taşıyan bir aracın yakıt ve şoför gideri toplam 1575 TL civarında olduğunu söyledi. Aynı gider kaleminin aracın Antalya’ya dönüşte de gerçekleştiğini anlatan Yalım, araç sahiplerinin aldığı 4 bin 400 TL’lik taşıma ücretinden ellerinde bin 250 TL kaldığını kaydetti. Sebze ve meyvenin İzmir’e taşınmasındaki bir aracın gideri ise tek yönde 1450 TL civarında. Aynı gider dönüşte de söz konusu olunca araç sahibi İzmir’e taşıdığı ürünler için ortalama 4 bin 300 TL alıyor, masrafları düşünce elinde bin 400 TL kalıyor. Yalım, gider kalemlerinin yüksek olması, sebze ve meyvenin pahalı olması nedeniyle nakliyecilerin sorumlu tutulamayacağını, girdilerin düşürülmesinin iktidarın elinde olduğunu belirtiyor. Yalım, “Halkın ucuza sebze, meyve tüketebilmesi için yakıttan ÖTV ve KDV’yi kaldırabilir, köprü ve otoyol geçişleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Ama hükümet buna yanaşmıyor, başka sorumlular üretiyor” dedi.

DOMATESTEKİ TRT PAYI

Yalım, gıda ürünlerinin pahalı olmasının nedenlerinden birinin de çiftçinin kullandığı elektrik olduğunu kaydetti. Yalım, kendi seçim bölgesinde domates üreten bir çiftçinin elektrik harcamasının peş peşe gelen iki faturasındaki yüksek farka dikkat çekti. Yalım’ın gösterdiği faturalardan biri temmuz, diğeri ağustos tüketimini gösteriyor. Temmuz faturasında elektrik tüketimi 8 bin 482 TL 60 kuruş iken ağustosta tüketim 27 bin 771 TL 60 kuruşa yükseliyor. Üretici ürettiği dometes için temmuz ayında TRT’ye 87.87 TL, ağustos ayı için ise 297.90 TL pay ödüyor. Yalım, rakamlar ortadayken iktidarın sebze-meyve fiyatlarını düşürmek için başvurduğu yolların nafile olduğunu vurguladı.

