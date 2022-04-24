Kemal Kılıçdaroğlu’ndan halka çağrı

24 Nisan 2022 Pazar, 18:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan ve dört aydır elektriği kesik olan Güllü Demir ile üç çocuğunu evlerinde ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret görüntüsünü "Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca. Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur. Direneceğiz, duyacaklar" notuyla paylaştı.

“3 AYDIR ÇOCUĞUM OKULA GİDEMİYOR”

Paylaşılan videoda elektriği kesik olan vatandaş Güllü Demir şöyle konuşuyor: