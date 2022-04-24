Fatih Dönmez'in iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını iddia etmesine, Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerden çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 21:48
Fatih Dönmez'in iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin kesilen elektiriği hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun evindeki elektriğin açık olduğunu iddia eden Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.

DÖNMEZ 20 DAKİKA SONRA YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Dönmez, bu açıklamadan 20 dakika sonra ise yeni bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını savundu. Dönmez, “Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BECERİKSİZ, YALANCI, KELİME CAMBAZI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iddiada bulunan Bakan Dönmez'in paylaşımını alıntılayarak, "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!" ifadelerine yer verdi.

ÖZKAN: BU NASIL BİR DELİRME HALİ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da "Bu nasıl bir delirme hali. Ayıp. Hiç mi utanman yok? Yalan, entrikayla ülkenin canına okudunuz. Yönetemiyorsunuz. Yalancıdan devlet adamı olmaz. Erken seçim istiyoruz. Düşün milletin yakasından" dedi.


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