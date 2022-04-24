Fatih Dönmez'in iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki

24 Nisan 2022 Pazar, 21:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin kesilen elektiriği hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun evindeki elektriğin açık olduğunu iddia eden Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.

Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?



Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022

DÖNMEZ 20 DAKİKA SONRA YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Dönmez, bu açıklamadan 20 dakika sonra ise yeni bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını savundu. Dönmez, “Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir” dedi.

Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir. https://t.co/3E65OHXhcB — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022

KILIÇDAROĞLU: BECERİKSİZ, YALANCI, KELİME CAMBAZI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iddiada bulunan Bakan Dönmez'in paylaşımını alıntılayarak, "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım! https://t.co/djk7HlA0id — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2022

ÖZKAN: BU NASIL BİR DELİRME HALİ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da "Bu nasıl bir delirme hali. Ayıp. Hiç mi utanman yok? Yalan, entrikayla ülkenin canına okudunuz. Yönetemiyorsunuz. Yalancıdan devlet adamı olmaz. Erken seçim istiyoruz. Düşün milletin yakasından" dedi.