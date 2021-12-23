CHP'li Öztrak: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı etiketleyerek, "Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?" diye sordu. Öztrak, 10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar eridiğini ileri sürerek, bu erimenin neredeyse yarısının doların büyük düşüş yaşadığı 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti.
CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından eylül ve aralık aylarındaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) net döviz pozisyonu grafiğini paylaşarak 10-21 Aralık tarihleri arasında 14 milyar dolar erime yaşandığını ileri sürdü.
Öztrak, bu erimenin yaklaşık yarısının doların büyük düşüş gerçekleştirdiği 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti.
“BU DÖVİZLER NASIL, KİME, NEDEN SATILDI?”
Öztrak paylaşımında, “10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı 20-21 Aralık tarihlerinde. Bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. @HMBakanligi bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?” diye sordu.
Bir yandan @HMBakanligi ve devlet yetkilileri Reuters'e konuşuyor.— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 23, 2021
"$ kuru için 9 TL iyi olur" diye yer işaret ediyorlar.
Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor.
Siz neyin telaşındasınız?
Milleti ütmenin mi?
Bir de üstünü örtmenin mi?https://t.co/bINuTmcQ4V
“NEYİN TELAŞINDASINIZ?”
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, başka bir paylaşımında ise “Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve devlet yetkilileri Reuters’e konuşuyor. ‘Dolar kuru için 9 TL iyi olur’ diye yer işaret ediyorlar. Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor. Siz neyin telaşındasınız? Milleti ütmenin mi? Bir de üstünü örtmenin mi?” ifadelerini kullandı.
“3 AYLIK DENEY GERİDE BÜYÜK BİR YIKIM BIRAKTI”
Öztrak, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda şunları belirtti:
- ‘Enflasyona değil, çekirdeğine bakacağız’ dendiği gün ülkemizin risk primi 357 idi. Bugün 624.
- 84 milyonun geleceği ve refahı üzerindeki bu 3 aylık deney, geride büyük bir yıkım bıraktı.
- ‘Bıçağı dokuz santim saplayanlar, bıçağı 6 santim geri çekti diye bir de lütuf bekliyor.’
"Enflasyona değil, çekirdeğine bakacağız" dendiği gün ülkemizin risk primi 357 idi. Bugün 624.— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 23, 2021
84 milyonun geleceği ve refahı üzerindeki bu 3 aylık deney, geride büyük bir yıkım bıraktı.
"Bıçağı dokuz santim saplayanlar,
Bıçağı 6 santim geri çekti diye bir de lütuf bekliyor." pic.twitter.com/0kwkoy6heH
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu