CHP'li Öztrak: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?

23 Aralık 2021 Perşembe, 18:43

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından eylül ve aralık aylarındaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) net döviz pozisyonu grafiğini paylaşarak 10-21 Aralık tarihleri arasında 14 milyar dolar erime yaşandığını ileri sürdü.

Öztrak, bu erimenin yaklaşık yarısının doların büyük düşüş gerçekleştirdiği 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti.

“BU DÖVİZLER NASIL, KİME, NEDEN SATILDI?”

Öztrak paylaşımında, “10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı 20-21 Aralık tarihlerinde. Bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. @HMBakanligi bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?” diye sordu.

Bir yandan @HMBakanligi ve devlet yetkilileri Reuters'e konuşuyor.

"$ kuru için 9 TL iyi olur" diye yer işaret ediyorlar.

Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor.

Siz neyin telaşındasınız?

Milleti ütmenin mi?

Bir de üstünü örtmenin mi?https://t.co/bINuTmcQ4V — Faik Öztrak (@faikoztrak) December 23, 2021

“NEYİN TELAŞINDASINIZ?”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, başka bir paylaşımında ise “Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve devlet yetkilileri Reuters’e konuşuyor. ‘Dolar kuru için 9 TL iyi olur’ diye yer işaret ediyorlar. Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor. Siz neyin telaşındasınız? Milleti ütmenin mi? Bir de üstünü örtmenin mi?” ifadelerini kullandı.

“3 AYLIK DENEY GERİDE BÜYÜK BİR YIKIM BIRAKTI”

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda şunları belirtti:

‘Enflasyona değil, çekirdeğine bakacağız’ dendiği gün ülkemizin risk primi 357 idi. Bugün 624.

84 milyonun geleceği ve refahı üzerindeki bu 3 aylık deney, geride büyük bir yıkım bıraktı.

‘Bıçağı dokuz santim saplayanlar, bıçağı 6 santim geri çekti diye bir de lütuf bekliyor.’