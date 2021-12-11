Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: İçki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?

11 Aralık 2021 Cumartesi, 12:32

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kariyer Kulübü tarafından KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde organize edilen ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ konulu söyleşide konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun TÜİK'i eleştiren açıklamasına tepki gösteren Kurtulmuş, ‘Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankası'na güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumu'na güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenmeyeceksin, Türkiye’nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?’ dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye dair açıkladığı verileri tartışma konusu olan TÜİK'in binasına gitmek istemiş, ancak kurumun kapıları CHP liderine “randevusu olmadığı” gerekçesiyle alınmamıştı.

Kılıçdaroğlu da daha sonra kurumun önünde basına yaptığı açıklamada "Eğer TÜİK, rakamları küçültüyor ve bu rakamları doğru diye paylaşıyorsa şu şu anlama geliyor; memura, işçiye, emekliye 'Daha az vereceğim'. Böyle bir tabloya sessiz kalırsam ben siyaseti neden yapıyorum? İşçinin, memurun, emeklinin hakkını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o. Memurun, işçinin, emeklinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim. Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Soracaktık 'Bu verileri nereden ve kimlerden aldınız?' diye. Milyonların hakkını savunmak temel görevimizdir. TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir" demişti.



