CHP'li Öztunç'tan Bakan Muş'a tepki: 'Zincir marketlerin sınırlandırılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Muş’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergesinin gerekçesinde gıda krizine değinen Öztunç, “Bugün yaşanan gıda tedariki sorununun en önemli sebeplerinden birisi de yerli üreticilerin desteklenmemesi ve üreticilerin ürünlerini eder fiyatlardan pazarlayamamasından kaynaklanmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

"5 YIL ÖNCE TOPLAMDA 10 BİNİ BULAMAZKEN ŞU AN SADECE BİR ZİNCİR MARKETİN 10 BİNİN ÜZERİNDE ŞUBESİ VAR"

Öztunç, market zincirlerinin istatistiksel verilerine de yer verirken, “5 yıl önce ülkedeki toplam zincir market sayısı toplamda 10 bini bulamazken şu an sadece bir zincir marketin toplam şube sayısı 10 binlerin üzerine çıkmıştır. Zincir marketler haksız rekabet ortamı oluşturmak için ilk önce yerli üretici firmalardan minimum kâr marjı ile ürün almak yoluna gitmişlerdir. Minimum kâr marjı ile hatta zararına zincir marketlere ürün tedarik eden birçok üretici firma zaman içerisinde yok olmuştur” dedi.

"YEREL ÜRETİCİYİ BİTİREN ZİNCİR MARKETLER..."

Zincir marketlerin yerel üreticiyi “bitirdiğini” ifade eden Öztunç, şu açıklamaları yaptı:

“Ülkedeki yerel üreticiyi bitiren zincir marketler bu sefer ithalat yoluyla ülkeye ürün tedarik etmeye başladılar. Çay, şeker un, yağ, tuz aklınıza gelebilecek tüm temel gıda ürünlerini ithalat yoluyla temin etme yoluna gittiler. Bu uygulamalar sonun başlangıcı olmuş ve yerli üretim en düşük seviyelere gerilemiştir. Covid 19 salgınıyla yaşanan gıda tedariki sıkıntısı yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır.”

"ÜRÜNLERİN YÜZDE KAÇI YERLİ ÜRETİM?"

Öztunç’un Bakan Muş’a yönelttiği sorular şöyle:

“-2010 yılından bu tarafa zincir marketlere ürün tedariki yapan yerli üretici firmalardan kaçı iflas etmiştir? Bu firmaların zincir marketlerle çalışmaya başlamadan önceki borçlanma durumları nedir?

-Zincir marketler, 2010 yılından bugüne kadar ürün tedarikçileri aracılığı ile ne kadar gıda ithalatı gerçekleştirmişlerdir? İthal edilen gıdalar için ödenen döviz miktarı ne kadardır? İthalat edilen gıda ürünleri nelerdir?

-Bugün zincir marketlerin satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin yüzde kaçı yerli üretimdir?

-Zincir marketlerin bu kadar yayılmasına neden izin verilmiştir? Zincir marketlerin sınırlandırılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?”