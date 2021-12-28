CHP'li Öztunç'tan 'Erdoğan samimi değil' açıklaması

28 Aralık 2021 Salı, 13:06

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Aralık’ta Gaziantep’teki programında hayvanlara ilişkin açıklamalarını; yaptığı yazılı açıklamada değerlendirdi.

Gaziantep Şahinbey’de iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrasında yaralanan Asiye Ateş’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Öztunç; “Asiye’nin babası işten atılmıştır. Bu duruma ses etmesi gereken Cumhurbaşkanı, kendi kabahatlerini gizlemek adına ailenin yoksulluğu üzerinden toplumu birbirine düşmanlaştırmaya çalışıyor” dedi.

"HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETİ KÖRÜKLEMEK, ARTAN YOKSULLUĞU PERDELEMEK ANLAMINA GELİYOR"

Öztunç, Erdoğan’ın açıklamaları üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanı söz konusu cümleleriyle, yoksullaşan halk kesimlerini hayvanseverlere, dahası orta sınıflara düşman etmeye çalışmaktadır. Geçtiğimiz günlerde, dövizde yaşanan ani yükselme ve düşüş hareketlerinde yaşanan vurgunu, zenginleşmeyi perdelemek isteyen Erdoğan’ın hayvanseverle ilgili açıklamaları, hayvanlara yönelik şiddeti körüklemek, artan yoksulluğu ve derinleşen krizi perdelemek anlamına gelmektedir. Günübirlik gündem değiştirmek için küçücük bir çocuğu dahi kullanmaktadır.”

"SAMİMİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Erdoğan’ın, “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum” sözleri sonrasında AKP’li belediyeler tarafından başlatılan toplama ve zorla alıkoyma operasyonlarında, sokak köpeklerinin çoğunun daha barınaklara varamadan yaralandığına, sakatlandığına dair haberlerin basında ve sosyal medyada geniş yer tuttuğunu ifade eden Öztunç, şunları söyledi:

“Şu ana kadar sokak hayvanlarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen, hayvan hakları anlamında etkili ve sahici düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmekten özellikle imtina eden AKP iktidarı yine üzerinden suç savmaya çalışmaktadır. Hayvanlarla ilgili kanun teklifi meclise geldiğinde eşi Emine Hanım’la birlikte Leblebi adlı köpekleriyle fotoğraf çektiren Erdoğan’ın hayvanlar konusunda samimi olmadığı da ortaya çıktı.”