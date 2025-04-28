Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Jammer' açıklaması: 'Belediye başkanları kullanamaz'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:41

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:41

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’taki bir otelde yaptığı görüşmeden ayrıldığı sırada kaydedilen görüntülere ilişkin iddiaya yanıt verdi.

Emniyet'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır" denildi.

Açıklamada emniyetin koruma görevlilerine jammer kullanımı konusunda eğitim vermediği de ifade edildi.

'JAMMER' İÇİN NE DEDİLER?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, emniyette verdiği ifadede, "kameraların bantlanmasının rutin bir uygulama olduğunu, valizlerde de jammer bulunduğunu" söyledi. Türkmen’in avukatı da söz konusu jammerların İBB’nin demirbaş listesinde kayıtlı olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün cezaevinde İmamoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada konuya ilişkin "Erdoğan’a neden çalıştırılıyorsa, geleceğin cumhurbaşkanına da o yüzden jammer çalıştırılıyor arkadaşlar. Çünkü Erdoğan’ın koruma ekibi de terör saldırlarına karşı sinyal kesici kullanıyor Ekrem Bey’in ekibi de o yüzden kullanıyor" demişti.