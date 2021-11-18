CHP'li Polat gündeme getirdi: 2 parfüm almaya girdi, 65 kilogram kaçak altınla çıktı!

18 Kasım 2021 Perşembe, 16:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu.

Kaçakçılıkla ilgili açıklanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Polat, “İstanbul’da zanlının ‘2 tane parfüm almaya girdim, işte, bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu.’ diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Bu daire başkanına ne yaptık, kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi.

İhracatta kalkınmak için belli değerleri yakalamak zorunda olduklarını söyleyen CHP’li Polat şunları söyledi:

“Bakanın sunumunda da burada konuşan tüm konuşmacılarda da ihracatın arttığına, ihracatın artmasının sevindirici olduğuna dair çok şeyler duyduk. Evet, ihracatın artmasından herkes mutlu olur fakat bizim ihracatımız gibi değil. Bakanın sunumunda da gördük, dünyanın yaşadığı bir takım krizlerle paralel olarak bizim ihracatımızda bir artış var. Mesela pandemi süreciyle ilgili tedarik zincirlerinin değişmesiyle insanların yakın coğrafyasından alışveriş yapması gibi, mesela "Brexit" gibi, mesela konteyner arzında yaşanan krizin bile bizim ihracatımızın artışında önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat bu misli bir artış, özünde bir artıştan bahsetmek için başka şeylere bakmak gerekiyor. Mesela bizim birim başına ihracatımızın, ton/kilogram ihracatımızın bedeline bakmak gerekiyor. Biz ihracatla kalkınmak istiyorsak belli değerleri yakalamak zorundayız yoksa belli değerlerin altındaki ihracatla eğer kalkınmaya kalkarsak bunun adı; emeğimizi, toprağımızın hakkını ve konumumuzun avantajını ucuz fiyata başkalarına pazarlamak olur. Yoksa bilim üretmeden, bilim üreten ihracatı yapmadan ya da katma değeri yüksek inovatif ürünleri ihraç etmeden ihracatta bir nitelik artışından bahsetmek mümkün değil. Neden bahsediyorum? Bizim ülke olarak bugün Ekim ayı sonu itibariyle birim ihracatımızın kilogram başına değeri 1.09 dolar. Peki, dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda durum ne? Mesela Japonya'nın birim ihracat kilogramı 4 dolar. Almanya'nın yakın coğrafyamızda 3.7 dolar. Yani biz, insanımızın emeğini, toprağımızın hakkını ham maddemizi çok ucuz fiyata, işlemeden dünyaya pazarlıyoruz. Bu anlamda ihracatımızı inovatif ürünlerle destekleyip rakamı yükseltirsek eğer ihracatta başarılı olabiliriz. Bu şekilde ihracatla bir kalkınmadan söz etmemiz mümkün değil.

"2 TANE PARFÜM ALMAYA GİRDİM" DEYİP...



Mersin'e doğru uyuşturucuların gelmeye devam ettiğini belirten Polat, “Bununla ilgili anlaşılan o ki yeterli tedbir almamışız ve Mersin Gümrüğüne doğru insanlar geliyor. Kaçakçılıkla ilgili birçok şey yapıyoruz. Verdiğiniz verilerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum, burada ekonomik veriler özellikle parasal verilerin bunları da içerip içermediğini, ayrıca İstanbul'da yakalanan 65 kilogram kaçak altını içerip içermediğini doğrusu merak ediyorum. Sayın Bakan, İstanbul'daki kaçak altın konusuna gelmişken, burada zanlı ifadeleri var. Adam ‘2 tane parfüm almaya girdim, işte, bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu.’ diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Ya bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik, kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor, kamuoyunun bunları hak ettiğini düşünüyorum. Yine, aşı dönemiyle ilgili, pandemi salgınıyla ilgili Türkiye'nin aşı tedarikiyle ilgili bir takım sorunlar yaşadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir takım belgeler, aşı beyannameleriyle ilgili belgeler yayınladık” dedi.

RUHSAR PEKCAN ETKİSİ HÂLÂ GÜMRÜKLERDE DEVAM EDİYOR

Açığa alınan bir gümrük memurunun ekmeğiyle oynandığı belirten Polat,“Çok acı verici bir durum. Hayatım boyunca hiç tanımadığım bir memur, ‘Emre Akıncı’ isminde bir gümrük muayene memuru. Sizin tarafınızdan, Bakanlık tarafından, burada bulunan bürokratlar tarafından bana bilgi ve belge verdi diye ekmeğinden edildi. Ve ben bunu şerefimle bir Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak söylüyorum, bu adamdan temin etmedim. Ve bu adamın hakkıyla, hukukuyla ekmeğiyle oynandı. Burada bulunan Disiplin Kurulunda olan arkadaşlar da bunların içerisinde. Bir an evvel elinizi vicdanınıza koyup bu arkadaşın göreve iadesini sağlamak zorundasınız. Ruhsar Pekcan'ı konuştuk. Biliyorum ki Ruhsar Pekcan etkisi hâlâ gümrüklerde devam ediyor özellikle İstanbul'da kolluk güçlerinin, muhafazanın tayinleri, bırakmış olduğu kolluğun başındaki danışmanı tarafından hâlâ idare ediliyor. Sayın Bakan, bu konuya dikkatinizi çekmek isterim, dikkatli olmak zorundasınız” diye konuştu.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN SINAV HAKKI ARTIRILSIN

Gümrük müşavirlerinin sıkıntıları olduğunu söyleyen Polat, “Ben her zaman dile getirdim; biz oda kanunu istiyoruz, odası olmayan bir meslek erbabıyız. Gümrük müşavirleri bu hafta sonu sınava girecekler. Ömürlerinde sadece 3 kere sınava girebiliyorlar, ya başarılılar ya başarısızlar. Bu sınav hakkının mutlaka arttırılması gerekiyor, oda hakkının verilmesi gerekiyor. Yine, gümrük müşavirleri asgari ücret tarifeleriyle ilgili zamları sizden bekliyorlar. Geçtiğimiz dönemde enflasyon altında ezdirdiniz, umarım ezdirmezsiniz. Burada bir genelge var. Bu genelge de ithalatla ilgili, Rıza Tuna Turagay imzalı bir genelge ve kıymet tespitine ilişkin bir genelge. Bu genelgenin 4'üncü maddesi bizim kanunlarımıza aykırıdır, gözden geçirmek durumundasınız” ifadelerini kullandı.