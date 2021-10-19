Mersin'de gümrük çalışanlarına yönelik rüşvet operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Mersin'de, rüşvet karşılığında vergi almadan transit geçiş sağladıkları iddiasıyla 5'i gümrük çalışanı 9 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli bazı kişilerin, gümrük müşavirliği hizmeti veren firmalar için usulsüzlük yaptığını tespit etti.
Araçların transit geçişlerinde ödenmesi gereken vergilerin rüşvet karşılığında ödenmeyerek beyannamelere sahte makbuzlar koyulduğunu belirleyen ekipler, toplamda 306 beyannamede usulsüzlük buldu.
Başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerinin birçok adrese düzenlediği operasyonda 5 gümrük çalışanı ile 4 şirket yetkilisi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.
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