2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda savunma sanayii veri ve hedefleri açıklandı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Resmi Gazete’nin önceki günkü mükerrer sayısında yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın “savunma sanayii” bölümünde, bu sektöre ilişkin veriler ve hedefler açıklandı. Buna göre savunma sanayii sektörünün 2020 yılındaki cirosu, bir önceki yıla göre yüzde 19 azalarak 8.85 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ekim ayında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 2020 yılı için savunma sanayii sektörü cirosunun 16.5 milyar dolar olması öngörülmüştü. Böylece bu hedeften büyük oranda sapma yaşandığı ortaya çıktı. Savunma sanayii sektörünün 2020 yılındaki yurtdışı satış gelirleri de 2019’a göre yaklaşık yüzde 26 azalarak 2.2 milyar dolar oldu. Bir önceki yıllık programda bu gelirin 4 milyar olacağı tahmin edilmişti. Bu veriler, yurtdışı satış hedefinde de sapma olduğunu ortaya koydu. Yıllık programda bu azalışın sebebi olarak “Covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri” gösterildi.

İSTİHDAMDA AZALMA

Cumhurbaşkanlığı yıllık programında ayrıca 2021 yılı sonu itibarıyla savunma ve havacılık sanayii istihdamında 2020’ye göre azalma olacağı tahmini yer aldı. 2020 yılı sonunda savunma ve havacılık sanayii sektöründe 77 bin kişi çalışırken bu sayının 2021 sonunda 70 bin kişiye düşeceği tahmini yer aldı. Bir önceki yıllık programda 2021 yılı sonu itibarıyla sektörde 81 bin kişinin çalışacağı hedefi yer almasına karşın bu sayının revize edilmesi, sektörde çalışan kişi sayısındaki düşüşü ortaya koydu. Yeni yıllık programa göre 2022 yılı sonunda savunma ve havacılık sektöründeki istihdamın 74 bin kişi olması planlandı.

ENVANTER HEDEFİ YOK

Yıllık programda önceki yıllarda olduğu gibi savunma sanayiine ilişkin Yerlileştirme yol haritasının belirlenmesi, sektördeki firmalara finansal destek verilmesi gibi politika ve tedbirler yer bulurken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girecek araçlarla ilgili bir hedefe yer verilmedi. Son olarak 2019 sonunda açıklanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hedefleri geçen yıl sonunda yayımlanan 2021 yıllık programında yer almamıştı. 2022 yıllık programında da geçen yıl olduğu gibi envantere girecek araçlara ilişkin bir hedef konulmadı.