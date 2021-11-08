CHP'li Seyit Torun'dan iktidara 'basın özgürlüğü' tepkisi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:00

Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Yerelden Ulusala Basın” paneli önceki gün Zonguldak Maden Mühendisleri Lokali’nde yapıldı.

Panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, RTÜK üyesi İlhan Taşcı, gazetemiz yazarı Mustafa Kemal Erdemol katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, “Her gün Cumhuriyet gazetesini yaparken, omuzlarımda iki büyük yük taşırım. Bir omzunda İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, diğer omzumda emeğin başkenti Zonguldak. Bu değerlerin başını öne eğmemesi için, Cumhuriyet emekçileri her gün Türkiye’nin iyi gazetesini hazırlamak için büyük emek harcıyor” dedi.

Panelde konuşan CHP’li Seyit Torun, basının önemine işaret ederek, “Basın demokrasinin en önemli unsuru. Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü ayağı ve bu ayak o kadar etkili, o kadar güçlü olmalı ki demokrasi çalışsın, işlesin ve kazanımlarımız artsın” dedi. Türkiye’de basının siyasi iktidarın müdahaleleri sonucunda artık bu niteliğini yitirdiğini söyleyen Torun, “Yerel basın ne kadar güçlüyse orada gelişme de o derece büyüktür. Her geçen gün gelirlerinin azalması, maliyetlerinin yükselmesi ve abone sayılarının düşmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı içindeler. Maalesef ülkemizde 2 bine yakın yerel gazete sayısı 900’lere kadar düştü. Birçoğu da önümüzdeki süreçte ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her geçen gün gelirlerinin azalması, maliyetlerinin yükselmesi ve abone sayılarının düşmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı içindeler” diye konuştu. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı ve gazetemiz yazarı Erdemol da Türk basınının içinde bulunduğu baskı ortamını örnekleriyle anlattı.

Zonguldaklıların ilgi gösterdiği basın panelinin sonunda gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun’a madenci heykelini sundu.