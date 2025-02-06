CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan 'deprem vergisi' tepkisi... 'Nereye harcandığını bilmiyoruz'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:04

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:04

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 2’nci yıl dönümünde yaşamını yitirenler anılıyor. Depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Diyarbakır’da yıkılan 6 binada 411 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Diyarbakır’da depremde yaşamını yitirenler, 77 kişiye mezar olan Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda saat 04.17’de düzenlenen etkinlikle anıldı.

"DEPREM VERGİLERİ NEREYE HARCANIYOR?"

Anma programında konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Evet, 2. yıldayız. 53 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi, 100 binden fazla yurttaşımız yaralandı. Kayıplarımız var, halen daha kayıp çocuklar var. Diyarbakır'da 414 yurttaşımız, hemşehrimiz maalesef yaşamını yitirdi. Yüzlerce insanımız yaralandı. Binlerce konut ağır hasarlı, hasarlı, orta hasarlı. Ve 2'inci yılda buradayız. Bu enkazın önündeyiz. Ben yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Acısını yaşayanların bir kez daha acılarına ortak oluyorum.

Şunu söyleyebilirim: Tabii ki yani depremi önleyemeyiz, deprem bir doğa felaketi. Ama depremin sonuçlarını en aza indirmek, insani maliyetini en aza indirmek sonuçta bizim elimizde. Yönetenlerin elinde ama bunun yapılmadığını da biliyoruz.

Şunu da tekrar ifade edeyim: Deprem Vergisi Yasası var. 1999'daki depremden hemen sonra çıkan ve her ay, her ay vergi veriyoruz depremin maliyetini en aza indirmek için. Ama nereye harcandığını bilmiyoruz. Yurttaşız, her ay telefon faturalarımızla vergi veriyoruz. Ama bunun depreme harcanıp harcanmadığını bile bilmiyoruz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Bizlere düşen görev sizlerle birlikte sonuçta yönetemeyen, bir depremin sonuçlarını bile yönetemeyen, bunu başka bir türlü ranta çeviren bu anlayışa karşı mücadele etmektir. Ben de uzatmayacağım. Tekrar bütün yurttaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum."