CHP'li Tanal'dan kanun teklifi: Bebek ve hasta ürünlerinde KDV indirimi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, temizlik-hijyen, hasta-bebek sağlığı, bakımı ve beslenme ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1’e düşürülmesi maksadıyla TBMM Başkanlığı’na çok sayıda kanun teklifi sundu.

Tanal’ın hazırladığı kanun tekliflerinde, sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşlarımızın sağlık hakkının ihlal edilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğinin altı çizildi. Kanun tekliflerinde vergilendirmede adalet ilkesinin gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Tanal'ın kanun teklifinde yer alanlarla şunlar hedeflendi:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören tekliflerinin yasalaşması halinde yeni doğan bebeklerin büyümesi, gelişimi, bakımı için zorunlu olan ihtiyaçlardan bebek maması ve bebek bezinden alınan KDV oranı yüzde 1’e indirilecek. Böylece çocuk sahibi olan aileler üzerindeki mali yük azaltılmış olacak.

Tanal’ın Meclis’e getirdiği düzenlemelerin destek görmesiyle yine hasta bezlerine uygulanan KDV oranı yüzde 1 olarak belirlenecek.

ÇAMAŞIR, BULAŞIK DETERJANI, SABUN, ŞAMPUAN

Temel temizlik malzemelerinden olan tüm katı sabun ve sıvı sabunlarda KDV yüzde 1’e düşürülecek.

Halihazırda KDV oranının yüzde 18 olarak uygulandığı bulaşık deterjanı ve çamaşır deterjanının KDV’si de yüzde 1’e indirilecek.

Kişisel temizlik malzemelerinden olan şampuan ve duş jeline uygulanan KDV de aynı şekilde yüzde 1’e çekilecek.

TUVALET KAĞIDI, KAĞIT HAVLU

Zamlandıkça zamlanan tuvalet kağıdı ile kağıt havluda KVD oranı yüzde 1 olarak belirlenecek.

Ev hanımlarının temizlikteki vazgeçilmezi çamaşır suyu, kireç sökücü ve yağ sökücü için KDV oranı yüzde 1 seviyesine çekilecek.