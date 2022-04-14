CHP'li Uğur Bayraktutan'dan Bekir Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı sorusu: Ne değişti?
Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesini Meclis gündemine taşıyan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Şimdi ne değişti” diye sordu. Bayraktutan, “Bu, Birleşik Arap Emirlikleri ile ikinci bahar yaşama çabasından başka bir şey değildir” dedi.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verilmesi ve Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.
"BAE İLE İKİNCİ BAHAR YAŞAMA ÇABASI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce söylediği “Biz, sınırlarımız içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getireceğiz. Hiç kimse tüm sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin" sözlerini anımsatan Bayraktutan, “Şimdi ne değişti? Bu, Birleşik Arap Emirlikleri ile ikinci bahar yaşama çabasından başka bir şey değildir” dedi.
Uğur Bayraktutan, Bekir Bozdağ’a, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adam öldürme suçu işleyen, bununla alakalı hakkında hazırlık soruşturması düzenlenmiş veya soruşturma aşamasına gelmiş ve sonraki süreçte yargının önünden kaçmış, ülkemizi terk etmiş, kendi vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu ülkesine geri dönmüş şüphelilerle ilişkin olarak kaç adet dosya ülkelerine iade edilmiştir? İade edilen bu dosyaları yıllar itibarıyla, adet, kişi, uyruk ve iade edildiği ülkeler açısından listeler misiniz” sorularını sordu.
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