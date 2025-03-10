CHP’li Uzgel, ‘İstikrarsız Suriye, Türkiye’nin aleyhine’ dedi: ‘Kitlesel cezalandırma’

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Suriye’de cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) bağlı silahlı grupların, Alevilerin çoğunluğu oluşturduğu kentlerde sivil katliamlar yapması gündemdeki yerini korurken sivil Alevi ölümlerine ilişkin uluslararası kamuoyundan güçlü bir ses yükselmedi. Avrupa Birliği (AB), “AB, Suriye’nin kıyı bölgelerindeki geçici hükümet güçlerine yönelik, Esad yanlısı unsurlar tarafından yapıldığı bildirilen son saldırıları ve sivillere yönelik tüm şiddeti şiddetle kınıyor. Sivil halk, uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek her koşulda korunmalı” ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye yönetiminin, Alevilere karşı işlediği katliamlara ilişkin konuşan CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, “Hükümet, sivillere yönelik şiddetin sona erdirilmesi için Şam yönetimiyle daha fazla girişimde bulunmalı. İstikrarsız bir Suriye, Türkiye’nin aleyhine” diye konuştu.

Yeni Suriye yönetiminin tüm grupların güvenliğinden ayrım gözetmeksizin sorumlu olduğunu dile getiren Uzgel, “Geçmiş rejimin hataları, günahları olabilir ama bunun sorumlusu Suriye’de yaşayan sivil Aleviler değil. Geçmişte suç işleyenler varsa bunlarla ilgili hukuki süreç işletilir ancak kitlesel cezalandırmanın tamamen karşısındayız. Suriye’de kapsayıcı bir hükümet kurulmamasının sonuçlarını yaşıyoruz” dedi.

‘EL ŞARA KOLLANIYOR’

Sivil ölümlerine ilişkin Batı dünyasından gelen açıklamaları da değerlendiren Uzgel, “El Şara yönetimi Batı ve İsrail ile uyumlu gidiyor. O yüzden kollanıyorlar. Bu siyaset doğru bir siyaset değil, bu Suriye’ye istikrar getirecek bir yöntem değil” diye konuştu.

‘IRAK’IN NE HALDE OLDUĞU ORTADA!’

Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer, “Esad’ın devrilmesi belki de en kolay adımdı” dedi. Gezer, “Suriye’de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması en büyük sınama. Sivil kayıpların yaşanmasının önüne geçilmesi ve yeni yönetim tarafından tüm tedbirlerin alınması zaruridir. Bu ayrıca yönetimin meşruiyeti açısından da önemlidir. Irak’ın etnik ve dini çatışmalar neticesinde ne halde olduğu açıktır. Suriye’de böyle bir tablonun ortaya çıkmasına asla izin verilmemelidir. Suriye’nin güvenliği ve istikrarı aynı zamanda Türkiye’nin güvenlik ve istikrarıdır” ifadelerini kullandı.