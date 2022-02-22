CHP'li vekil Mürsel Alban: Kabak Türk turizmin başına patlar

22 Şubat 2022 Salı, 15:05

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olası risklerine karşın turizm sektör temsilcilerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve barış koruma operasyonu üzerinden asker yollaması sonucu oluşan kriz derinleşiyor.

Türkiye’ye en çok turist gönderen iki ülke olan Rusya ve Ukrayna’nın savaş noktasına gelmesinin Türkiye turizmini çok olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulunan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Turizm Bakanlığı’na önlem alması çağrısında bulundu.

"ACİL EYLEM PLANI HAZIRLAYIN"

Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün, Covid-19 pandemisiyle birlikte tarihinin en ciddi krizini yaşadığını belirten Alban, pandemi öncesine kadar Alman ve İngiliz turistlerin en çok rağbet ettiği ülkelerden biri olan Türkiye’nin, artık Avrupa ülkelerinden çok Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistleri ağırladığını ifade etti.

Türkiye’nin, iki ülke vatandaşları için son yılların en cazip ülkesi konumunda bulunduğunu kaydeden Alban, “Geçen sene pandemiye rağmen Rusya’dan gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 120, Ukrayna’dan gelen turist sayısı ise yüzde 106 oranında artış sağladı. En çok turist gönderen ülke uzun yıllardır Rusya olurken Ukrayna’dan gelen turist sayısında ciddi artışlar söz konusuydu. Ukrayna’dan gelen turist sayısı 2 milyonu aşarak Almanya’dan sonra üçüncü ülke konumuna geldi. Şimdi bu iki ülke arasındaki krizi merakla izliyoruz. Umarım sorunlar savaş noktasına gelmeden çözülür. Her olasılığa karşı hazırlıklı olmalı, turizmcimizin en az kayıpla bu dönemi atlatması için Turizm Bakanlığı önlemleri şimdiden almalıdır” dedi.