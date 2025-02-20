CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, memleketi Rize’nin Ardeşen ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Ocaklı ve 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:57

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı idaresindeki 34 EEG 830 plakalı otomobil ile M.M. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı araç çarpıştı.

Kazada milletvekili Ocaklı ile diğer araçtaki M.M. ve S.K. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ocaklı’nın ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi.


Etiketler: #Tahsin Ocaklı #CHP #kaza

İlgili Haberler

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ATV kazası geçirdi!

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ATV kazası geçirdi!
Hava trafik kontrolörleri: 'Bundan sonraki kazalardan siz sorumlusunuz'

Hava trafik kontrolörleri: 'Bundan sonraki kazalardan siz sorumlusunuz'
Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kaza: Kontrolden çıkan otomobil ters yöne dönerek durabildi

Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kaza: Kontrolden çıkan otomobil ters yöne dönerek durabildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler