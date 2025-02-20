CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, memleketi Rize’nin Ardeşen ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Ocaklı ve 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı idaresindeki 34 EEG 830 plakalı otomobil ile M.M. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı araç çarpıştı.
Kazada milletvekili Ocaklı ile diğer araçtaki M.M. ve S.K. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ocaklı’nın ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi.
Etiketler: #Tahsin Ocaklı #CHP #kaza
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