Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ATV kazası geçirdi!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:32

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:32

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara, sevgilisiyle birlikte tatil için Arjantin’in Buenos Aires eyaletindeki Pinamar’a gitti. Ancak tatil sırasında L-Gante, ATV kullanırken kaza yaptı.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİNDE İKİ KIRIK OLUŞTU

Yanlış bir manevra sonucu aracı devrilen L-Gante, kazada ciddi şekilde yaralandı. Yapılan kontrollerde ünlü rapçinin köprücük kemiğinde iki kırık oluştuğu tespit edildi.

WANDA NARA'DAN HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM

L-Gante’nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Wanda Nara, hastane odasından yaptığı paylaşımda sevgilisinin iyi olduğunu duyurdu.

Çekişmeli boşanma süreci devam eden Nara, yeni ilişkisiyle gündemde kalmaya devam ederken, yaşanan bu kaza sonrası takipçileri L-Gante’nin sağlık durumunu yakından takip ediyor.