CHP'li vekiller, dolara yapılan 'etkisiz' müdahaleye tepki gösterdi

10 Aralık 2021 Cuma, 16:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay aldığı faiz kararının ardından Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında rekor düzeyde değer kaybetmişti. Buna bağlı olarak enflasyonda yaşanan yüksek artış, yurttaşların alım gücünün düşmesine neden oldu. Merkez Bankası, bu ay içerisinde üçüncü kez döviz artışına satım yoluyla müdahale etti.

Merkez Bankası'nın müdahalesinden sonra dövizde küçük çaplı bir düşüş yaşandı. Ardından dolar tekrar yükselişe geçti. Bunun üzerine muhalefetin kurmaylarından, iktidarın ekonomi politikalarına ve Merkez Bankası'nın aldığı müdahalenin başarısız olmasına sert tepki geldi.

"CÜZDANDAKİ YANGINI DURDURAMIYOR"

CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, daha önce uzun süre tartışılan Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 128 milyar dolar kaybı hatırlatarak tepki gösterdi:

"Merkez Bankası dolara; 2019’da 6, 2020’de 7'yi geçmesin diye müdahale etmişti. Bugün 14 TL'yi geçmesin diye müdahale ediyor. 128 milyar dolarımız hiç edildikten sonra; borç parayla yangın söndürmeye çalışıyor. Maalesef bu müdahaleler mutfaktaki, cüzdandaki yangını durduramıyor."

Merkez Bankası dolara;

2019’da 6

2020’de 7'yi geçmesin diye müdahale etmişti.

Bugün 14 TL'yi geçmesin diye müdahale ediyor.



128 milyar dolarımız hiç edildikten sonra; borç parayla yangın söndürmeye çalışıyor.



Maalesef bu müdahaleler mutfaktaki, cüzdandaki yangını durduramıyor. https://t.co/EUbmN3r3DZ — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 10, 2021

"BİRİLERİNE YİNE UCUZDAN DÖVİZ ALMA İMKANI SAĞLANDI"

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleyi, ''Birilerine yine ucuz döviz alma imkanı sağlandı'' diyerek eleştirdi.

''TCMB kendine ait olmayan rezervlerle yine aynı seviyeden müdahale etti. Ama müdahale bir kez daha işe yaramadı. Birilerine yine ucuzdan döviz alma imkanı sağlandı. Türk Lirasının çakılmasına sebep olan koşullar değişmeden, sonuç değişmez. Bu değişim de ancak seçimle mümkündür.''













TCMB kendine ait olmayan rezervlerle yine aynı seviyeden müdahale etti. Ama müdahale bir kez daha işe yaramadı.

Birilerine yine ucuzdan döviz alma imkanı sağlandı.

Türk Lirasının çakılmasına sebep olan koşullar değişmeden, sonuç değişmez.

Bu değişim de ancak seçimle mümkündür. pic.twitter.com/IYNFvO3OSg — Faik Öztrak (@faikoztrak) December 10, 2021

"AKP ZİHNİYETİNİN ESERİ"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de dövize yapılan müdahalenin brüt rezervden 124 milyar dolar düştüğünü ekleyerek, müdahalenin piyasaları negatif etkilediğini belirtti.

''Faiz indirimimden sonra kur artışına Merkez Bankası yaklaşık 2.1 milyar dolarlık müdahalede bulundu. Brüt rezerv 124 milyar dolara düştü. Emanet para hariç net rezerv eksi 38 milyar dolara çıktı. Yani kasanın boş olması için bile 38 milyar dolar lazım. AKP zihniyetinin eseri.''

Faiz indirimimden sonra kur artışına Merkez Bankası yaklaşık 2.1 milyar dolarlık müdahalede bulundu. Brüt rezerv 124 milyar dolara düştü. Emanet para hariç net rezerv eksi 38 milyar dolara çıktı. Yani kasanın boş olması için bile 38 milyar dolar lazım. AKP zihniyetinin eseri. pic.twitter.com/XlCn1SMJBS — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) December 9, 2021



