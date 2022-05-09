CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a: Ne yapacağı belli değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili çelişen açıklamaları için "Ülke için bu kadar hayati bir konuda iki ayda dört farklı yorum yapıyor, ne yapacağı belli değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:31
CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a: Ne yapacağı belli değil
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili özellikle son dönemde devamlı değişen açıklamalarını eleştirdi. 

Erdoğan'ın bugünkü "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız"  ifadesini alıntılayan Ağbaba, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

 "Erdoğan'dan dört farklı açıklama;

1) 'Ana muhalefet, ‘Biz mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyor. Biz göndermeyeceğiz.'

2) 'Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.'

3) '1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz.'

4) 'Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.'

Ülke için bu kadar hayati bir konuda iki ayda dört farklı yorum yapıyor, ne yapacağı belli değil."




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