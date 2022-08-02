CHP'li Veli Ağbaba'dan 'PTT işçileri' tepkisi: Hukuksuzluklarla ilgili soruşturma başlatmalıdır

02 Ağustos 2022 Salı, 11:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, PTT bünyesinde çalışan 14 bin taşeron işçinin yeni dönem sözleşmelerindeki ücret kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“PTT’nin işçi hakları noktasında defalarca hukuksuz uygulamalara imza attığı kamuoyuna yansımıştı. Özellikle sendikalı işçilere yönelik baskılar ve işten atmalar son dönemde PTT bünyesinde yoğunlaşmıştı. Öyle ki partimiz milletvekillerini mecliste ziyaret ettiği gerekçesi ile bazı sendika üyeleri hakkında da soruşturma açıldığı yine basına yansımıştı.

PTT şimdi de 14 bin taşeron işçisine yeni dönem sözleşmesinde hukuksuz bir şekilde ücret indirimine gitmektedir. AKP ‘yılsonunda emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz’ derken, PTT bünyesinde çalışan 14 bin taşeron işçinin yeni dönemde ücretlerini düşürüyor. İşçilere imzalatılmak istenen iş sözleşmesinde; geçmiş yıllardaki sözleşmelerde asgari ücret üzerinden yüzde 30 ila 40 bandında fark alırken, yeni imzalatılmak istenen sözleşme ile ancak yüzde 10-15 civarında fark alabilecek. Resmi enflasyonun üç haneye doğru gittiği bu dönemde PTT’nin ücretlerde geçmiş yıla göre düşüşe gitmesi iş kanununa aykırı bir durumdur.

“ÇALIŞMA BAKANI PTT’DE YAŞANAN HUKUKSUZLUKLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATMALIDIR”

Daha önce de kurum içinde işçilere yönelik baskı ve hak ihlalleri ile ilgili Çalışma Bakanına soru önergemizi iletmiştik. Bugüne kadar sorularımıza ne yazık ki herhangi bir cevap alamadık. Çalışma Bakanı daha birkaç gün önce emekçilerin sömürülmesine izin verilmeyeceğinden bahsederken, PTT’de işçilere adeta kölelik sözleşmesi dayatılmasını nasıl açıklayacak merak ediyoruz.

14 bin taşeron işçisine dayatılan bu sefalet sözleşmesinden derhal vazgeçilmeli ve işçilerin haklı talepleri kabul edilmelidir. Çalışma Bakanının da PTT bünyesinde yaşandığı iddia edilen tüm hak ihlallerine karşı soruşturma başlatması gerekmektedir.”







