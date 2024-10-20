CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: 'Fernas madencileri ve Fernas şirketi arasında uzlaşma sağlandı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 53 gündür hak mücadelesi veren maden işçilerinin Fernas şirketi ile uzlaştığını duyurdu. Yavuzyılmaz, “Fernas madencileri ve Fernas şirketi arasında yapılan görüşmeler neticesinde bu gece itibariyle uzlaşma sağlandı” dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: 'Fernas madencileri ve Fernas şirketi arasında uzlaşma sağlandı'
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ANKA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Fernas madencilik işçilerinin şirket ile uzlaştığını bildirdi.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“Hep birlikte başardık! 53 gündür hak mücadelesi veren Fernas madencileri ve Fernas şirketi arasında yapılan görüşmeler neticesinde bu gece itibariyle uzlaşma sağlandı. Başta Bağımsız Maden İş Sendikası olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”


Etiketler: #Fernas #maden #Bağımsız Maden İş Sendikası

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