CHP’li Yıldırım Kaya: 'Muhalefetin m’sine tahammülleri yok'

20 Şubat 2022 Pazar, 09:24

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve “Telafi edeceğiz, kaybettiğini yerine koyma vakti” ifadelerinin yer aldığı billboardlara zarar verildiğine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Yıldırım Kaya, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

“Korku dağları aşmış. Muhalefetin M'sine tahammülleri yok. Partimizin Sincan'daki billboardlarına zarar verildi. Güneş balçıkla sıvanır mı? Sıvanmaz! Sözümüzü de, sesimizi de kimse kesemez! #GeliyorGelmekteOlan Abbas yolcu...”