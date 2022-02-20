CHP’li Yıldırım Kaya: 'Muhalefetin m’sine tahammülleri yok'
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Sincan’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı billboardlara zarar verildiğini belirtti. Kaya, “Korku dağları aşmış. Muhalefetin M'sine tahammülleri yok. Partimizin Sincan'daki billboardlarına zarar verildi” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve “Telafi edeceğiz, kaybettiğini yerine koyma vakti” ifadelerinin yer aldığı billboardlara zarar verildiğine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
Yıldırım Kaya, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:
“Korku dağları aşmış. Muhalefetin M'sine tahammülleri yok. Partimizin Sincan'daki billboardlarına zarar verildi. Güneş balçıkla sıvanır mı? Sıvanmaz! Sözümüzü de, sesimizi de kimse kesemez! #GeliyorGelmekteOlan Abbas yolcu...”
Korku dağları aşmış. Muhalefetin M'sine tahammülleri yok. Partimizin Sincan'daki billboardlarına zarar verildi.— Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) February 19, 2022
Güneş balçıkla sıvanır mi?
Sıvanmaz!
Sözümüzü de, sesimizi de kimse kesemez!
#GeliyorGelmekteOlan Abbas yolcu... pic.twitter.com/QLMUzx5oyk
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