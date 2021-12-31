CHP’nin hedefi, emeklilikte yaş ve Aile Destekleri Sigortası

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

CHP örgütlerinin “Hemen seçim” diyerek sahaya inmesinin ardından, partinin asgari ücretli, işçi, emekli, memur gibi kesimlerine ulaşmak için kurduğu Emek Büroları da çalışmalarını dört ana başlıkta yoğunlaştırdı. CHP Emek Büroları Koordinatörü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, büroların çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı.

Özdemir, emek bürolarının ulaşmaya çalıştığı kitlenin asgari ücretliler, işçiler, emekliler, memurlar, taşeron firmalarla çalışanlar, kadın ev işçileri, sokak esnafı, atık kâğıt işçileri, motor kuryeleri gibi güvencesiz çalışanlar ve memurlar olduğunu aktardı. Özdemir, “Şu anda en önemli gündem maddemiz yoksulluk. Çünkü bizim sorunlarını üzerine çalıştığımız grupların, emekçilerin en önemli sorunu bu ve bu sorun ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyon nedeniyle günden güne daha da yakıcı hale geliyor” dedi. Ekim ayında 65 il temsilcisiyle bir yol haritası çıkardıklarını belirten Özdemir, “4 temel talebimiz var. 3600 ek gösterge hakkı, asgari ücretin artırılması, ADS ve EYT sorununun çözülmesi. Mücadelemizi bu eylem planı çerçevesinde başarıyla yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"ADS ÖNEMLİ"

Parti örgütünün iki başlıkta sonuç almaya başladığına dikkat çeken Özdemir, “Yoğun bir 3600 ek gösterge kampanyası yürütmüştük ve son gelinen süreçte artık 3600 ek gösterge hakkı ile ilgili yakın bir dönemde düzenleme yapılacağını duyuyoruz. Kampanyamızın iktidarda bir baskı yarattığını net bir şekilde ifade edebiliriz. İkinci çalışmamız asgari ücret kampanyasıydı. Kamuoyunda geniş yankı yaratan ve asgari ücret görüşmelerinde üçlü mutabakat ile hayata geçirilen ‘Asgari Ücrette Vergi Kesintisine Son’ çalışmamızın da bu bağlamda etkili ve başarılı bir çalışma olduğunu belirtebiliriz” diye konuştu. Şu anda da insanlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da lansmanını yaptığı ADS’yi anlattıklarını söyleyen Özdemir, “Tüm bölgelerde ‘10 Soruda Aile Destekleri’ başlıklı broşürümüzü geniş kitlelere ulaştırarak aile sigortasının önemini ve nasıl uygulanabileceğini anlatmak için sahadayız” ifadelerini kullandı.

"TÜM ALANLARDA AKTİFİZ"

Bu dört başlık dışında da sorunları gündeme getirip çözüm önerileri ilettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

“Bu dört başlık dışında illerde gerçekleşen işten çıkarmalar, işçi eylemleri, iş cinayetleri, sendika eylemleri ve çalışma yaşamını ilgilendiren tüm konularda aktif çalışma yürütüyorlar. Ayrıca farklı illerde ve bölgelerde emekçilerin özgün sorunlarını tespit ederek çözüm için politikalar üretmek için de yoğun biçimde çalışıyoruz. Bu özgün sorunları araştıran raporların ve anket çalışmalarının, araştırmaların yapılması da bu dönem faaliyetlerimizin bir diğer önemli ayağını oluşturuyor.”