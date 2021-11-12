AKP'li Akbaşoğlu'dan EYT açıklaması

12 Kasım 2021 Cuma, 14:23

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında muhalefete yüklenen Akbaşoğlu, İYİ Parti'yi hedefine alıp "Topluma 'Ben, sizin bacınızım' diyen bir partinin genel başkanının, kendi vekili tarafından bir şehidin bacısına küfredilmesiyle ilgili toplumu sukutuhayale uğrattığı ve yol yürümeye devam kararı aldığı görülmekte. Ne disiplin kuruluna sevk edildi ne de istifası istendi. Bir an için düşünüldüğünde İYİ Partinin bir vekili sıfatıyla böyle bir hadsizlik söz konusu olsaydı acaba İYİ Partinin disiplin kurulları yine işlemeyecek miydi, istifası istenmeyecek miydi?" diye sordu.

Akbaşoğlu, "Gereken yapılmamıştır. Siyasi ahlak dersinden İP yönetimi sınıfta kalmıştır. CHP ve HDP'nin bu konudaki tutum ve davranışı da İYİ Partiyle yamalı bohça ittifakının devamı yönünde, hakaret ve küfür üzerine ittifaklarını devam ettikleri görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'YE BİR OK DAHA İLAVE EDİLDİ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki tüm büyükelçilere gönderdiği "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili mektubuna ilişkin Akbaşoğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bütün büyükelçilere, Türkiye'nin en önemli, en stratejik projesi ve yatırımı ile ilgili yabancı devletlerden yardım dilenerek 'Türkiye'yi durdurun, bu yatırımı yaptırmayın' çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Bu utanç mektubunu yazarak aslında CHP'nin 6 okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. O ok da 'manda ve himaye kabul edilebilir' okudur." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Irak tezkeresine "Hayır" diyen CHP'nin, terör örgütü elebaşının övgüsüne mazhar olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Bu 'övgü' size onur olarak yeter." dedi.

Bu yaklaşımların, Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, milli güvenliğine aykırı, milletin aleyhine bir tutum ve davranış olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "CHP yönetimine yazıklar olsun diyorum." diye konuştu.

'EYT' ÇALIŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildiren açıklaması hatırlatılarak dün konuya ilişkin açıklamaları sorulan Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil. Bu, muhalefetin bildik tavrının devamı mahiyetindeki değerlendirmeler olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuat nedir bu mevzuata dair bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey, bu konuyla ilgili kamuoyunda gündeme ilişkin açıklamaları olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları hem bakanlarımıza hem parti yetkili kurullarına vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır. Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız."

Sözleşmeli personelin ve emeklilerin durumunun bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele aldıkları konular olduğunu açıklayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:



"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu" söyleyen Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.