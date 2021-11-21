MHP'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

21 Kasım 2021 Pazar, 12:14

MHP İzmir Milletvekili, MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" temalı programı kapsamında Batman'da konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Osmanoğlu, "Bir uzlaşı içerisindeyiz. Asgari ücretin dar gelirli vatandaşlarımızın yaşayabileceği bir seviyeye çekilmesi, özellikle memur ve emeklilerimiz için 3600’ün bir an önce hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmanın takipçisiyim" dedi.

Osmanoğlu şunları söyledi:

“Bu bölgelerde artık terörün belini kırdık. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz. Asgari ücretin dar gelirli vatandaşlarımızın yaşayabileceği bir seviyeye çekilmesi, özellikle memur ve emeklilerimiz için 3600’ün bir an önce hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmanın takipçisiyim. 40 yıla aşkındır Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadele ediyor. Yine liderimiz yaklaşık bir ay önceki bir grup toplantısında terörle ilgili belirtiği mesajda, ‘şu ana kadar terörle mücadelede yapılan masrafın 2 trilyon 240 milyar dolar olduğunu ifade etmişlerdir.’ Terörün beli kırıldı çok şükür. Bundan sonraki süreçte önümüz açıktır. Bundan sonraki süreçte Batmanlı, Mardinli, Siirtli hemşerilerimiz daha huzurla daha güvenle yarına bakabilecek durumdadır. Bu konuda yapılması gereken her şey sonuna kadar yapılacaktır."