CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı

02 Aralık 2021 Perşembe, 17:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 4 Aralık’ta Mersin’de düzenleyeceği büyük miting öncesinde kentte dağıtılan kartlar gündem oldu.

CHP'nin mitingi önce Mersin ve çevre illerde geniş kapsamlı çalışmalar devam ederken Netflix'te izlenme rekor kıran Güney Kore yapımı "Squid Game" adlı dizi ile yurttaşlara çağrı yapıldı.

Kentte, dizi ile gündem olan kartlar dağıtıldı. Kartta, "Oyunu sonlandırmak için, 4 Aralık Cumartesi 13.00" yazıldığı görüldü.

İşte o kartlar: