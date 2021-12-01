Yeniçağ yazarından 'CHP'nin mitingine saldırı' uyarısı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:33

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Ankara'da MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine yapılan saldırıyı hatırlatıp Mersin'de düzenlenecek CHP mitingi için uyarıda bulundu.

Uğuroğlu, "Tehdit, öfke ve siyasi saldırılar" başlıklı yazısında, etkinliğin Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler tarafından basılması ve katılımcıların darbedilmesi "siyasi suikast" diye niteledi. Uğuroğlu, "Bahçeli neden hâlâ kınamamaktadır? Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı nerededir? Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül neden suskundur?" dediği yazısında CHP'nin 4 Aralık'ta Mersin'de düzenleyeceği mitingde de benzer bir saldırının yaşanabileceğine dikkat çekti.

"4 Aralık 2021 tarihinde CHP Mersin'de miting yapacaktır. Türkeş Vakfı'nın basılması üzerine bana gelen herhangi bir bilgi ve ihbar yok ama endişem odur ki bazı provokatörler bu mitinge suikast düzenleyebilirler" diyen Uğuroğlu, "Polis gerekli istihbaratı bugünden yapmalı, CHP mitingini sabote etmek isteyenlere kesinlikle engel olmalıdır. CHP genel merkezi de teşkilatları da bu konuya özel bir önem vermelidir. AKP ve MHP ittifakının nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmek mümkün değildir" ifadesini kullandı.