CHP'nin pankartına valilik engeli

31 Aralık 2021 Cuma, 14:57

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak’taki binasının 3'üncü katına, hükümetin kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak dün bir pankart asıldı. Ekmek görselinin yer aldığı ve üzerinde “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart, gece saatlerinde binadan söküldü.

“PANKARTIMIZ KAYIP”

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesabında, binanın afişli ve afişsiz fotoğraflarını paylaşarak, “Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor! Neden mi? Zengininin serveti küçülmesin diye, vergilerimizle faizini fonluyoruz. Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp" dedi.

“ADLİ SÜREÇ SONRASI YENİDEN ASACAĞIZ”

Recep Taşel, yapılan inceleme ve güvenlik kamerası görüntülerinden, pankartın polis tarafından söküldüğünün anlaşıldığını açıkladı. Pankartın Eskişehir Valiliği kararınca söküldüğünü belirten Taşel, "Aynı pankart diğer illerimizdeki parti binalarına da asılı. Onlar kaldırılmadı. Bizim pankartın kaldırılmasına karar verilmiş ve gece saatlerinde polis tarafından pankartımız parti binamızdan sökülmüş. Şu anda adli süreç var. Adli süreç sonrasında pankartımızı yeniden parti binasına asacağız" dedi.