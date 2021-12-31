31 Aralık 2021 Cuma

Hayır, CHP cami yapamaz… Hadi diyelim yaptı, siz oraya nasıl imam ataması yaparsınız?

Hafta içi Mersin’in Tarsus ilçesindeydik. Tele 1’den Fatih Ertürk, Tarsus’un CHP’li Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’la birlikte televizyon programına katıldık.

İnanılmaz göç alan Tarsus, bölgenin en eski yerleşimlerinden. Aynı zamanda, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk’e güneyden destek veren önemli bir merkez. Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları, Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle aynı tarihe, 27 Aralık’a denk geliyor. Bozdoğan, 27 Aralık’ta 27 açılış yaptı…

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlattığı gün, biz de Tele 1’de yoğun olarak bu konuyu tartıştık. Ancak Bozdoğan, her gidişimizde bizi şaşırtmayı başarıyor. Bu sefer de öyle oldu.

O zaman yazımızın girişindeki konuya yeniden dönelim. İktidar ve diğer sağ partilerin yoğun propagandasıdır: Cumhuriyetin kuruluş yıllarında camiler yıkıldı, hatta hatta “ahıra çevrildi”.

Yine benzer çevrelerin gündeme getirmekten en çok hoşlandıkları ve yaygın kabul nedeniyle CHP’ye yönelik “din düşmanı” söylemi, dinsel siyaset yürütenlerin dar gün kurtarıcısıdır.

İşte tam bu noktada Tarsus’ta beklentilerin tam tersi yaşanmış. Son seçimlerde belediye başkanı olan Bozdoğan, ihtiyacı olan mahalleleri araştırıp tespit ettikten sonra ilçede dört tane cami yaptırır. İlgili kurumlara başvurur ve “Belediye olarak cami yaptırdık, imam görevlendirilmesini istiyoruz” der. Bu istek önce olumlu karşılanır ve camilere imam ataması yapılır. Ancak bir süre geçince konu yukarılara, daha yukarılara gider. Tepki nettir: Nasıl yani, CHP nasıl cami yapar? Siz niye imam gönderirsiniz?

Peki, ne olacak, ne yapılacak? CHP de yapmış olsa camiler yıkılacak değil ya… Düşünülür, taşınılır, sonra gerekçe bulunur ve devlet kurumlarını yöneten iktidarın tepkisi gelir: Camilerin imar altlığının “inanç alanı” olmadığı ortaya çıkar. Veee görevlendirilen imamlar geri çekilir… Durun, yapmayın, “İmar altlıklarını değiştireceğiz, hazırlık yaptık” denmesine de kulak asılmaz.

Sonra ne mi olur? Camiler imamsız kalacak değil ya… Tarsus Belediyesi, kendi kadrosundan imam görevlendirir camilerde, mahallelinin ibadet gereksinimleri karşılanır.

Tarsus’tan ayrılırken yanıtını bulamadığımız şu soru aklımıza takılmıştı: Acaba Türkiye’de kaç cami, imar altlığı inanç alanı olmayan arsanın üzerinde oturuyor? Ve bu durumdaki camilerin bulunduğu kentlerin kaçında muhalefet, kaçında iktidar partilerine ait belediye yönetimleri var?

CUMHURİYET, HER ZAMAN CUMHURİYET

Bugün 2021’in son günü. Öyle bir yıl geçirdik ki... Salgından çıkamadan tarihsel bir ekonomik bunalımın içine düştük. Döviz kurlarının yükseliş ve düşüşleri herkesin başını döndürdü. Üretici de tüketici de sendeledi. Kendimizle ve gerçeklerle kavganın doruklarını gördük. Artık, bir an için duraklamanın, aklın sesini dinlemenin zamanı gelecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına şurada ne kaldı ki…

Sizlerin okuduğu, bizlerin çalıştığı Cumhuriyet gazetesi de ülkenin kurucu kadrolarının kurduğu bir yayın organı. Adımızı Atatürk vermiş. Cumhuriyet’in bir zerresi olmak bizler için onur. İşimiz, hedefimiz, odaklandığımız nokta belli: Cumhuriyet, her zaman Cumhuriyet.

Cumhuriyetçilerin ve herkesin yeni yılı kutlu olsun…