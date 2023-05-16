CHP'nin sandık sorgulama sistemi açıldı: Sandığınızdan hangi aday çıktı?
CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde sandıklara ait sonuçları gösteren internet sitesi açıldı. Sitede, sonuçlarda hata ya da uyuşmazlık tespit edenlerden form doldurmaları istendi.
CHP'nin, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sandık sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine dayanarak açıkladığı sistem açıldı.
Seçmenler, https://sts.chp.org.tr/ adresinden kendi sandıklarındaki sonuçları kontrol edecebilecek.
CHP ayrıca sayfada, "Bir hata ya da uyuşmazlık tespit ederseniz sayfada yer alan 'Sandık Sorun Bildir Formu' alanını doldurunuz" çağrısında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı