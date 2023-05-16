CHP'nin sandık sorgulama sistemi açıldı: Sandığınızdan hangi aday çıktı?

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:59

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:18

CHP'nin, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sandık sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine dayanarak açıkladığı sistem açıldı.

Seçmenler, https://sts.chp.org.tr/ adresinden kendi sandıklarındaki sonuçları kontrol edecebilecek.

CHP ayrıca sayfada, "Bir hata ya da uyuşmazlık tespit ederseniz sayfada yer alan 'Sandık Sorun Bildir Formu' alanını doldurunuz" çağrısında bulundu.