CHP’nin seçim zaferini değerlendiren Prof. Dr. Ertuğrul siyasi analizlerde bulundu

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

Ertuğrul, Türkiye’de seçmen kitlesinin sağ görüş ağırlıklı olduğunu belirterek “CHP’nin başarısını vurgulamak lazım. İl genel meclisi oyları parti oylarını gösterir, CHP burada da birinci parti. İl genel meclisi oylarındaki dağılıma baktığımızda da anlamlı bir değişimin olduğunu görüyoruz. Türkiye’deki siyasal ortamın yakın gelecekte nasıl şekilleneceğine dair bazı ipuçları var. Meclis oylarında AKP’nin ikinci sıraya gerilemesi siyasi tarihimizde önemli bir kırılma olacak” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının Türkiye’nin iki kutuplu siyasete sürüklendiğine işaret ettiğini iddia etmek için erken olduğunu öne süren Ertuğrul, “Bu konuda CHP’nin seçim stratejisinin başarısı vurgulanmalı. Kurultay öncesi dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun küçük sağ partileri bir masada toplayarak geniş bir Millet İttifakı oluşturması ve bu ittifakla seçime girmesinin ardında yatan hedef CHP’nin bu seçimlerde yakaladığı sonuçlara ulaşma isteğiydi. Sağda yer alan irili ufaklı partilerle oluşturulan bir ittifak ve o ittifakla seçime girmekle amaçlanan siyasi başarı aslında CHP’nin kendi bünyesinde o ittifakların izini taşımasıyla yakalandı. İki partili yeni bir siyasi çerçevenin oluşmasından çok CHP’nin aslına kendi bünyesinde yerel düzeydeki seçmen nezdinde bu ittifakı oluşturabilmiş olmasının bir sonucu olarak görüyorum” diye konuştu.

‘SEMBOLİK BİR MUHALEFET’

Ertuğrul, ekonomik krizin insanları radikal uçlara itmesinin en yaygın varsayımlardan birisi olduğunu kaydederek “Mevcut sonuçların tümüyle bu açıdan açıklanmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Radikal sağa anlamlı bir kayışın olduğunu da düşünmüyorum. YRP ideolojisi açısından AKP’den daha muhafazakar bir parti. Bu deneyimlenmiş bir muhafazakarlık değil. Daha çok eski milli görüş mitolojisi içinden AKP’ye dönük sembolik bir muhalefet gösterdi” dedi.