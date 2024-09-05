CHP’nin Tüzük Kurultayı yarın başlıyor… Kılıçdaroğlu’nun katılıp katılmayacağı belli oldu!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 21:01

Güncelleme: 05.09.2024 - 21:01

CHP'nin Tüzük Kurultayı yarın Ankara'da başlıyor. Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105’inci yıldönümü nedeniyle Sivas’ta yapılan Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleşecek.

CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, ‘İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’ adı altında yapılacak Tüzük Kurultayı'na sadece delegeler ile onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tüzük Kurultayı'na katılmayacağını açıkladı.

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.