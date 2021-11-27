CHP’ye Cumhuriyet Meydanı yasağı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Kılıçdaroğlu, seçim sürecini Mersin’de 4 Aralık’ta yapacağı mitingle başlatacağını duyurmuştu. CHP Mersin İl Başkanlığı Kılıçdaroğlu’nun mitingi için kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nın tahsis edilmesini Mersin Valiliği’nden talep etti. CHP’nin bu talebine yanıt vermeyen valilik, CHP il başkanının ısrarlı soruları üzerine alanın CHP mitingine açılmayacağını bildirdi.

CHP Mersin İl Başkanlığı’nın çağrısı üzerine çok sayıda partili Cumhuriyet Alanı’nda bir araya gelerek valiliğin kararını protesto etti. CHP İl Başkanı Adil Aktay, “Gelin, gözleri kendi servetlerinden ve iktidarlarından başka hiçbir şeyi görmeyenlerin gözlerini açalım. Gelin, milletin iradesinden kaçanlara, milletin sesini duyuralım. Vatandaşlarımıza çağrımız budur” dedi. Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yanında yapılacağının kendilerine sözlü olarak iletildiğini kaydetti.

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise AKP lideri Erdoğan’ın aynı alanda miting yaptığı görmezden gelinerek Cumhuriyet Meydanı’nın miting alanı olarak belirlenmediği ve bu alanda parti mitingi gerçekleştirmenin hukuken mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada CHP’nin 25 Kasım tarihli başvurusu üzerine eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda miting yapılabileceğinin yazılı olarak iletildiği kaydedildi.

‘SEÇİM İÇİN MEYDANLARA GELİN’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yurttaşları CHP’nin yapacağı seçim mitinglerine çağırarak “Bu hükümetten sıtkı sıyrılan tüm ezilenleri, ‘Seçim, seçim, seçim’ demek üzere, meydanlara çağırıyoruz” dedi. Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “mandacı ekonomistler” söylemine tepki gösteren Öztrak, “Mandacı bu ülkenin tesislerini yabancılara peşkeş çekenlerdir, yandaşlarına dolarla ihale verenlerdir, 15 Temmuz’un finansörü olmakla suçladıkları bir ülkenin prensinin ayaklarına turkuaz halı serenlerdir” dedi. Öztrak, “Gün artık susma günü değil” diyerek yurttaşları CHP’nin yapacağı mitinglere davet etti.

