Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli kimdir? Kenan Midilli neden hayatını kaybetti?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli kimdir? Kenan Midilli neden hayatını kaybetti?
Kenan Midilli, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılında uzman, 2009 yılında Doç. Dr., 2014 yılında da profesör ünvanı aldı. Prof. Dr. Kenan Midilli, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanıdır.
KENAN MİDİLLİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 4 Kasım 2022'de 59 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyal medya Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam"
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