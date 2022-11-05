İslamiyet'i seçtiğini açıklayan model Marine el Himer kimdir?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:50

El Himer, resmi Instagram hesabından, Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

MARİNE EL HİMER KİMDİR?

Marine el Himer Fransız model ve reality show yıldızıdır.

Oceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.

Fransız basınında, el Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.