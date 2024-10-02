Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı

Kastamonu’da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Cide ilçesinde dev dalgalar sahili dövdü, Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı.

Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:25

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. İlçede akşam saatlerinden itibaren metrelerce yükselen dalgalar sahili dövdü. 

Cide-Bartın yolu deniz suyu ile doldururken, sahil şeridindeki evlerin giriş katlarını da su bastı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mücadele veriyor. 

Cide-Bartın yolunda araç geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor. 


Etiketler: #kastamonu #cide #deniz

İlgili Haberler

3 TIR birbirine girdi: Kara yolu kapandı

3 TIR birbirine girdi: Kara yolu kapandı
Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta 298 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta 298 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Van, Muş ve Bitlis'te 158 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Van, Muş ve Bitlis'te 158 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler