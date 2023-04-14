Çiftçilerin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:58

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:58

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan çiftçilerden F.N. ile H.A. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen silahlı kavgaya döndüğü olayda F.N., tabanca ile ateş açarak H.A.’yı yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan H.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.A., hastanede hayatını kaybetti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın şüphelisi F.N. ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.