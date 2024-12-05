Türkiye ve dünya, sahte din ve ırk kavgalarından bıkmadı

05 Aralık 2024 Perşembe

Neredeyse yarım asırdır size “modern makyajlı” bir yalan söylüyorlar. Nedir o yalan? Kürtlerin Güneydoğu’da Kürdistan diye bir devlet oluşturmak ve orada yaşamak istedikleri… Kimi diyor, Türkiye’de 12 milyon Kürt var, kimi diyor 15 milyon, kimi ise 17 milyon… Size hem Türkiye’de hem yurtdışında sürekli aynı yalan söyleniyor. Konuya uzak yabancılar, Türkiye’nin bir başka ülkeyi işgal ettiğini bile düşünebilirler. Kürt vatandaşların en büyük iş insanı veya milletvekili, cumhurbaşkanı sıfatlarına da ulaştığını bilmeden…

BU YALANA İNANAN KİM VAR?

Kaçınız bu yalana inanıyorsunuz? Böyle bir bölünme yaşansa İstanbul’da, Bodrum’da, Antalya’da, Ankara’da, Eskişehir’de ve yurdun her yerinde yaşayan, çalışan, okuyan “Kürtler”, bu kentleri, mülklerini, evlerini, arkadaşlarını, düzenlerini geride bırakıp Güneydoğu’da yerleşirler mi?

Soruyu Avrupa üzerinden de soralım: Avrupa’da her fırsatta “Kürdistan’a özgürlük” diye Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yürüyüş yapan, konferans veren bütün bu sözde “Kürtçü” kesimler arasından kaç kişi Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, İsveç ve diğer Avrupa ülkelerini terk edip Güneydoğu’da yaşayacak? Ama buna rağmen Türkiye’deki 2. Cumhuriyetçi zavallı güruh ve Avrupa’daki sözde insan hakları destekçisi kesimler sanki ortada böyle bir gerçek ve böyle bir sorun varmış gibi bu komediye destek veriyorlar… Peki niye sözde “Kürt” kesimler diyorum, tırnak içine alıyorum bu ırk aidiyetini? Sebebi gayet basit, Kürt kökenli vatandaşlarımız ister İstanbul’da ister Antalya’da ister Bursa’da ister Paris’te ister Londra’da ister Münih’te olsun, Arnavutlarla Türklerle Almanlarla Çerkezlerle Fransızlarla evlenmiyorlar mı, Hitlervari bir ırk koruması gibi yalnız ve kesin birbirleriyle mi evlenerek çocuk yapıyorlar? Böyle bir şey bu çağda mümkün mü?

DÜNYAYI KAÇA BÖLME PEŞİNDESİNİZ?

Dünyada ırkçılıkla mücadele eden evrensel odakların en güzel sloganı, “Tek ırk var; o da insan ırkı!” Dünyada 206 ülke, belki 3500 etnik köken var. Bu kadar farklı ırk olduğu söyleniyor, ama biraz önce bahsettiğim mevzuyu tekrarlıyorum, bu ırklar artık büyük ölçüde birbirleriyle karışmış melezler değil mi?

Yoksa mesela Türkiye’den Danimarka’ya arabayla giderken altı ülkenin sınırlarını geçmek yerine 24 ülkenin sınırlarını mı geçmek istiyorsunuz? Dünyaya evrensel olarak bakan gözler, sınırların ve sınır bürokrasisinin belki bir gün kalkmasını isterken, ancak Orta Çağ mantığını savunan insanlığın yobaz günlerine takılıp kalmış güruhlar böyle temennilerde bulunabilirler.

EMPERYALİST TUZAKLAR VE SİYASİ AYRILIKÇI MAŞALARI

Bana diyeceksiniz ki, “Konu İstanbul’daki veya Paris’teki Kürt vatandaşımızın gidip Güneydoğu’da yaşaması değil, Batı ve Amerika böyle planlıyor. Çünkü orada bir kukla Kürt devleti kurmak istiyorlar.” Fakat maalesef 2. Cumhuriyetçiler, 90’ların başından bu yana topluma böyle anlatmadılar. Ne yazık ki, bu emperyalist oyunun en aşağılık iletkeni oldular. Bu yalanı yaydılar, daha doğrusu emperyalist tuzakları da özellikle gizleyerek satır aralarında sızdırdılar. Ünlü genç iklim aktivisti Greta Thunberg bile geçen hafta "Kuzey Kürdistan" dediği topraklarımızı ziyaret edip ezberlediği cümlelerle Türkiye aleyhine saldırgan bir paylaşım yapmış. İşte size 2. Cumhuriyetçilerin dolduruşlarından yaşanan en güncel örnek! Kendileri çoktan rafa kalktı ama zararları hala sürüyor.

Irkçılıkla mücadele etmek bugün dünyanın bir numaralı önceliklerindendir. Ömrümde ne bir insanla flört etmeden önce, ne birini işe almadan önce ırkını öğrenmeye çalıştım. Yalnız demokrasiye, evrensel barışa ve insan haklarına saygılı birer dünya vatandaşı olup olmadıklarını öğrenmek istedim. Güneydoğu’yu kimsenin kesip ayırmasına gerek yok, İstanbul, Bodrum, Ankara sizin, Eskişehir sizin; Diyarbakır, Mardin veya Cizre de bizim! Bütün Türkiye hepimizin! Sorun geri kalmışlık. Sorun, ekonomik faktörlerin ötesinde aşiret kafasından ve merkezle olan soğuk, sıcak veya psikolojik harplerden uzak duramamak. Uygarlık ateşinin izdüşümlerinin bütün o bölgelerde kendi ağırlığını hissettirmesi lazım.

Türkiye’de PKK maalesef özellikle son 40 yılda yurdu kana buladı. Peki Kürt hareketinin siyasi kanadı hiçbir zaman kendisi ve PKK arasına dikenli teller veya timsahlı dereler koyabildi mi? Hayır bunu hiçbir zaman yapamadılar. Batılı ülkelere yakın görünmek isteyen sözde aydınlarımız, İkinci Cumhuriyet’in gülleri Türkiye’deki Kürt siyasetinin ayrılıkçı çağrıları ve manevralarına dur deme cesaretini kendilerinde hiç bulabildiler mi? Ne gezerrrr?

Belki Selahattin Demirtaş ona verilen toplumsal destekle biraz cesaretlense HDP döneminde bunu yapmaya girişebilirdi. Ancak maalesef o da bunu gerçekleştiremedi, bu net direnci yol ayrımında ortaya koyamadı. CHP hep PKK’ya karşı açık tavır alarak direndi ancak size anlattığım netlikte Kürt siyasi hareketinin yanlış yolda olduğunu ve evrensel barış uğruna artık bu eğilimlerden tamamen uzaklaşması gerektiğini yüksek sesle ve dolaysız haykırmadı.

DÜNYA IRK, MEZHEP VE DİN AYRIMLARIYLA YANIP TUTUŞUYOR

Dünyada şu anda yaşanan emperyalist din ve ırk savaşlarını hızla gözden geçirelim: Gazze’de ve Orta Doğu’da İsrail’in emperyalist saldırıları, çeşitli din kökenli terör örgütlerinin yıllardır Afganistan’dan Lübnan’a İran’dan Mısır’a yaydıkları sürekli kanlı toprak dokuları, Suriye’de yaşanan iç ve dış mihraklı yoğun iç harp ve büyük kavga, 2.5 yıldır Ukrayna ve Rusya arasında süren benzer ama yine de farklı sebeplere dayanan büyük kavga…

Her biri barışı esas şiarı olarak kabul etmemiş, “Yurtta sulh cihanda sulh” gibi evrensel bir sloganın peşinden yürümeyi gündemine hiçbir zaman alamamış, din, ırk ve tarikat aidiyetlerini ve hatta medeniyetin “tek dişi kalmış canavar” haliyle yetinmek isteyen sözde ileri batı ülkelerinin dünyayı taşıdığı ağır felaket noktaları.

Önümüzdeki dönemde dünyamız, bir yandan evrensel, bilimsel, tıbbi, teknolojik gelişmeler ile yapay zekanın da dahliyle bambaşka boyutlara doğru çekilirken, Orta Çağ demir gülleleri ayaklarımıza zincirlemeye devam ediyor.